Dopo l’Oscar, i Daniels lavoreranno al nuovo spin off di Star Wars

I registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert hanno confermato che gireranno almeno un episodio di Skeleton Crew, nuova serie tv ispirata a Star Wars.

Solo pochi giorni fa Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti semplicemente come “i Daniels” hanno ottenuto un enorme successo alla Notte degli Oscar. I registi hanno portato a casa numerosi riconoscimenti per Everything Everywhere All at Once, tra cui l’Oscar come Miglior film e quello per Miglior regia. Anche diversi attori del cast sono stati premiati, tra cui Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan. In totale, la pellicola si è aggiudicata ben sette statuette sulle undici nomination che aveva ricevuto.

Inutile dire che per i due registi questo rappresenta un tassello importantissimo per la propria carriera. La coppia, tuttavia, ha dichiarato che il prossimo progetto non sarà un altro film per il cinema, bensì una serie tv. Come riportato da THR, i due lavoreranno a Skeleton Crew, ennesimo spin off di Star Wars (è forse vero che ne esistono troppi?), di cui ancora non c’è una data di uscita ufficiale.

La serie sarà disponibile su Disney+ e per ora non ci sono tantissime informazioni su trama e cast. Si sa, però, che i Daniels collaboreranno strettamente e gireranno almeno un episodio dello show.

I Daniels, da Everything Everywhere All at Once a Star Wars

Non tutti sanno che i Daniels hanno già una discreta esperienza nelle serie tv e che quindi Skeleton Crew non sarà la loro prima. Insieme, hanno diretto a diversi episodi di Children’s Hospital e Law and Order: SVU, mentre singolarmente Kwan ha lavorato a Legion, mentre Scheinert a On Becoming a God in Central Florida.

Ma di cosa parlerà il nuovo spin off di Star Wars? La serie sarà diretta da John Watts (il regista di Spider Man: No Way Home) e per il momento la trama ufficiale recita: “La storia di quattro ragazzini che si ritrovano sperduti nell’immensità della galassia nel tentativo di tornare a casa“. Riguardo al cast, si sa che il protagonista sarà Jude Law.

Per ora non abbiamo altre informazioni sullo show, se non che dovrebbe uscire negli ultimi mesi del 2023. I fan sono molto incuriositi e fiduciosi anche perché i produttori esecutivi sono Jon Favreau e Dave Filoni, i registi di The Mandalorian. Proprio The Mandalorian è uno degli spin off di Star Wars che ha riscosso più successo negli ultimi anni.