Harry Potter, cosa ne pensa Joseph Fiennes della serie in arrivo

L’attore Joseph Fiennes, fratello di Ralph Fiennes, ha espresso i suoi giudizi sul rilancio del franchise di Harry Potter con la nuova serie tv.

Già alcune settimane fa è stato annunciato che Harry Potter diventerà una serie tv di sette stagioni, una per ogni libro. Si tratta di un’idea finalizzata a rilanciare la saga e farla conoscere anche alle generazioni più giovani, con un cast tutto nuovo e più fedeltà ai libri. Per il momento ancora non si conoscono gli attori e non c’è una data di uscita certa.

In molti hanno espresso il proprio parere sul reboot di saghe per ragazzi così iconiche: Harry Potter, infatti, non l’unica. Anche Twilight, a oltre dieci anni dall’uscita dell’ultimo film, diventerà una serie tv, mentre uscirà un nuovo film di Hunger Games a novembre. Si parla anche di un remake di Percy Jackson.

Anche Joseph Fiennes ha dato la sua opinione. L’attore è molto legato al franchise perché il fratello Ralph Fiennes ha interpretato l’antagonista principale, Lord Voldemort, per tutti i film. Ecco cosa ne pensa il fratello del Signore Oscuro.

Harry Potter, cosa Joseph Fiennes pensa della serie tv

Di recente, Joseph Fiennes è stato intervistato da Max in occasione dell’uscita del suo ultimo film, The Mother. In questa occasione, gli hanno chiesto cosa pensasse del reboot della saga di Harry Potter, dove suo fratello Ralphes ha recitato per anni nei panni di Lord Voldemort.

Come riportato da ComicBook, all’attore è stato chiesto se anche lui si sarebbe unito al nuovissimo cast della serie tv, che non è ancora andata in produzione. L’artista ha risposto scherzando: “Se riuscissi a ritrovare quel pezzo di trucco, potrei potrei usarlo per il provino! Ho sentito solo di recente [del reboot] e penso che sarà fantastico! Sembra solo ieri! Credo che bisognerà reinventare tutto, non so perché“.

Il protagonista de Il racconto dell’ancella concorda sulla scelta del format televisivo. “La struttura della televisione ora è così brillante e sofisticata, e permette una struttura completamente aperta. Permette di riesaminare il vecchio materiale e portare gli spettatori verso una direzione diversa, o aprire sottotrame che con il cinema non sarebbe stato possibile, per mancanza di tempo. Quindi penso, in realtà, che la scelta della tv in questo senso sia davvero azzeccata“.

Per ora, non ci sono ancora molte notizie ufficiali sulla nuova serie di Harry Potter. Si sa solo che sarà una collaborazione tra Warner Bros. e HBO e che anche J.K. Rowling lavorerà in prima persona al progetto.