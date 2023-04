The Mother: trama, trailer e cast del film Netflix

Jennifer Lopez è la nuova protagonista del film The Mother , il nuovo film in arrivo su Netflix. Ecco tutte le info.

Debutterà in streaming sulla piattaforma digitale Netflix il nuovo adrenalinico film d’azione diretto da Niki Caro e che avrà come protagonista la cantante e attrice Jennifer Lopez.

The Mother debutterà in streaming il 12 maggio e vedremo la cantante nei panni di un’assassina pronta a tutto per arrivare ai suoi scopi. Il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Nuyorican Productions e la piattaforma di streaming.

The Mother: trama

Come può leggersi dalla sinossi del film “una micidiale assassina esce allo scoperto per proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima e sbarazzarsi di un gruppo di uomini pericolosi. Dovrà nascondere la figlia a cui aveva rinunciato anni prima”.

The mother si prefigura un film di genere Thriller, Azione e vedrà un’audace Jennifer Lopez nei panni di una spietata killer rimasta nascosta per ani nella natura selvaggia e che torna dall’Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare anche se non poteva, per ovvi motivi, essere fisicamente presente. Il film è stato scritto da Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig partendo da un soggetto di Misha Green. Alla regia invece vediamo la regista Niki Caro che aveva firmato il live action Disneiyano Mulan, purtroppo non accolto benissimo dalla critica.

Per quanto riguarda The Mother però, la mano dietro la telecamera di Niki Caro si fa sentire: molte delle inquadrature che possiamo vedere dal trailer, ricordano il live action di Mulan, piene di adrenalina e molto accompagnate dalla camera.

Dinamicità e potenza vengono ben accentuate da queste riprese.

Il cast di The Mother

Oltre a Jennifer Lopez nei panni della protagonista, che siamo abituati a vedere seguita da una telecamera, ora nei panni di una goffa segretaria, ora nei panni di Selena per cui è stata anche candidata a Migliore Attrice protagonista per una commendia o musical, andiamo a vedere chi altro comprende il film.

Insieme alla cantante infatti, ci sono Joseph Fiennes che abbiamo potuto vedere anche in Il colore della libertà e il più recente Risorto-Risen, Paul Raci, Gael Garcìa Benal, Amori Hardwick, Micheal Karl Richards nel ruolo del padre adottivo di Zoe, Jesse Garcia, Omari Hardwick e Fahim Fazli.

Anche Yvonne Senat Jones farà parte della troupe, conosciuta per essere stata nel cast di The Crossover e per aver recitato in show come The Orville e S.W.A.T. .