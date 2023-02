Joseph Fiennes sarà l’allenatore di calcio dell’Inghilterra Gareth Southgate

Joseph Fiennes è impegnato nel nuovo progetto che lo vedrà nei panni dell’allenatore di calcio maschile dell’Inghilterra Gareth Southgate.

L’attore Fiennes, famosissimo per The Handmaid’s Tale, interpreterà l’allenatore di calcio maschile dell’Inghilterra Gareth Southgate in una nuova commedia al National Theatre di Londra. Il drammaturgo James Graham ha scritto la commedia, intitolata Dear England. Graham ha lasciato un’intervista alla BBC in cui ha detto che la produzione racconterà la rivoluzione gentile nella squadra di calcio inglese da quando Southgate ha preso il comando. “Penso che quello che è successo alla squadra di calcio inglese maschile negli ultimi sei anni sia stato semplicemente straordinario”, ha detto Graham a BBC News.

Joseph Fiennes ha dimostrato di essere attore versatile

Joseph Fiennes, nato nel Regno Unito nel 1970, ha iniziato la sua carriera come attore teatrale prima di fare il suo debutto sul grande schermo nel 1996 nel film Stealing Beauty, Nel 1998 è diventato famoso a livello internazionale grazie al ruolo di William Shakespeare nel film Shakespeare in Love , per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Dopo il successo di “Shakespeare in Love”, l’interprete ha recitato in diversi film di successo, tra cui Elizabeth, Enemy at the Gates, Luther, The Merchant of Venice, The Escapist. Ma è nel 2017 che Fiennes diventa noto al pubblico per il ruolo di Fred Waterford nella serie televisiva The Handmaid’s Tale.

Il nuovo spettacolo sarà diretto dal registra teatrale Rupert Goold

Alla regia dello spettacolo ci sarà Rupert Goold: il direttore artistico del National Theatre, Rufus Norris ha descritto il progetto come “un esame accattivante nella complessa psicologia del bellissimo gioco tanto amato”. Lo spettacolo prende il nome da una lettera aperta scritta da Southgate ai tifosi inglesi nel 2021, affrontado tutti gli angeli e i demoni del periodo complesso, compresi gli abusi razzisti subiti dai giocatori inglesi che hanno sbagliato i rigori a Euro 2020.

Il debutto arriverà al National Theatre a giugno e arriva sei mesi dopo che l’Inghilterra è stata eliminata nei quarti di finale della Coppa del Mondo dalla Francia, con l’attaccante Harry Kane che ha sbagliato un rigore nel finale. Dopo il torneo, Southgate ha dichiarato che continuerà come allenatore dell’Inghilterra fino a dopo Euro 2024. Graham ha dichiarato che:

“È fantastico scrivere una storia che non è finita… La mia esperienza nel guardare l’Inghilterra uscire da quest’ultima Coppa del Mondo, è stata una moltitudine di sentimenti contrastanti quando mi sono seduto lì al pub. Nessuno dei miei amici intorno a me sapeva che stavo scrivendo questa commedia, quindi penso che si stessero chiedendo perché stavo seduto in silenzio a fissare la mia pinta cercando di dare un senso a tutto. È stato canticchiato in sottofondo, ma stiamo iniziando a capire davvero solo ora la dolce rivoluzione di Gareth.”