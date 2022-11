10 film simili a The Menu

Grace Le Domas in Ready Or Not, titolo originale del film, può dire che sposarsi in una famiglia benestante potrebbe presentare alcuni problemi e ostacoli da superare, ma non si aspetta di essere costretta a giocare a nascondino dopo che il ricevimento è finito… un gioco in cui è braccata, cioè. Il film crea subito un’atmosfera confusa poiché Grace non sa nemmeno se può fidarsi del suo nuovo marito.