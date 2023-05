Dead City: il trailer della serie spin-off di The Walking Dead

Il trailer dell’attesissima serie spin-off dell’universo di The Walking Dead.

Divulgato da qualche giorno il trailer ufficiale di Dead City, la nuova serie spin-off di The Walking Dead.

Il fortunato franchise di The Walking Dead sembrerebbe essere destinato ad andare avanti ancora per molto tempo. Da qualche giorno è stato infatti pubblicato il trailer ufficiale dell’attesissima serie tv Dead City, che rappresenta uno spin-off della serie di successo terminata nel corso del 2022 con la sua undicesima stagione.

Il trailer ufficiale di Dead City

Dopo diverse immagini ufficiali e teaser trailer vari, è finalmente arrivato il momento di ammirare il primo trailer di The Walking Dead: Dead City, spin-off di The Walking Dead che seguirà in particolar modo le avventure e le peripezie di Negan e di Maggie.

Lo sceneggiatore oltre che produttore esecutivo di questa nuova serie è Eli Jorné, che ha già lavorato alla sceneggiatura di molte delle stagioni di The Walking Dead. Al suo fianco vi è Scott M. Gimple, ovvero il capo dell’intero franchise dell’amata e acclamata serie sugli zombie. Nel ruolo di produttori esecutivi insieme a Brian Bockrath ci sono infine Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

The Walking Dead: Dead City sarà disponibile con la prima stagione negli Stati Uniti a partire dal prossimo 18 giugno su AMC+. Gli episodi saranno sei, e resta da capire su quale piattaforma verranno resi disponibili in Italia, se su Disney+ o se su Amazon Prime Video.

Ecco di seguito il trailer ufficiale.

Dead City: il cast e la trama

Il cast di Dead City è composto principalmente da Lauren Cohan e da Jeffrey Dean Morgan, che come noto interpretano rispettivamente i personaggi di Maggie e di Negan. A loro due si aggiungono tra gli altri Karina Ortiz (Amaia), Mahina Napoleon (Ginny), Jonathan Higginbotham (Tommaso), Gaius Charles (Perlie Armstrong), Trey Santiago-Hudson (Jano), e Zeljiko Ivanek (Il Croato).

In merito alla trama della serie, lo spin-off sarà dunque incentrato in larga parte su Maggie e su Negan, due dei personaggi più chiacchierati e allo stesso tempo maggiormente amati dell’intero franchise di The Walking Dead. In particolare, i due anti-eroi si troveranno invischiati in una dura lotta per la sopravvivenza all’interno di una Manhattan post-apocalittica e da alcuni anni praticamente deserta.

A rendere estremamente pericolosa la città è ovviamente la presenza degli immancabili zombie oltre che degli stessi pochi superstiti, che hanno instaurato in quel che resta della vecchia Manhattan una vera e propria anarchia accompagnata da un clima di terrore e da una sensazione di minaccia e di pericolo costanti.