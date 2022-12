Jennifer Lawrence dopo il discorso sulle eroine torna sui suoi passi

Il popolo del web non perdona, le gaf che si fanno durante le interviste pubbliche, possono rimanere negli annali. Ne sa qualcosa Jennifer Lawrence che dopo il suo discorso sulle eroine ha dovuto fare mea culpa.

I vip del mondo dello spettacolo lo sanno bene, non ci sono solo lati positivi nell’essere popolare e sempre al centro dell’attenzione. Ovvio ci sono molti vantaggi nell’essere loro, guadagni, lavorare con nomi illustri e altro ancora.

Però ci sono anche altri aspetti che bisogna considerare. L’altro lato della medaglia è quello di essere sempre nell’occhio del ciclone. Quando si rilasciano interviste bisogna ponderare bene prima di parlare, le parole vanno pesate, se no si finisce come Jennifer Lawrence che dopo il suo discorso sulle eroine è dovuta tornare sui suoi passi e chiedere scusa.

Le parole che non sono piaciute

Jennifer Lawrence è una tra le star più amate di sempre dopo aver interpretato Katniss nella saga fantasy di Hunger Games. Di recente però attorno al suo nome è esplosa una bomba in quanto al web e alle sue colleghe non sono piaciute le parole che ha rilasciato in una precedente intervista.

Durante una chiacchierata con la collega Viola Davis per il format Variety, in cui due membri del mondo dello spettacolo si sfidano ad un vero e proprio Botta & Risposta su diversi argomenti, Jennifer Lawrence ha fatto una dichiarazione sulle eroine femminili che proprio non è piaciuta:

“Ricordo quando facevo Hunger Games, nessuno aveva mai messo una donna come protagonista di un action perché non avrebbe funzionato, perché ci dicevano che sia i ragazzi che le ragazze possono identificarsi con un protagonista maschile, ma i ragazzi non si identificano con una protagonista.”

Il mea culpa dopo le sue parole

Dopo le parole rilasciate, i fan si sono letteralmente scatenati in quanto a detta loro, giustamente, non solo la Lawrence ha interpretato un’eroina femminile nel mondo del cinema. Le hanno ricordato per esempio le grandi Uma Thurman in Kill Bill oppure Sigourney Weaver in Alien. Anche Denise Crosby di Star Trek: The Next Generation e l’elenco non è ancora finito.

A tal proposito anche la Crosby è voluta intervenire a favore dei fan: “Ehi Jennifer Lawrence, grazie per avermi dato la possibilità di menzionare i tanti ragazzi e uomini che hanno potuto identificarsi in un forte personaggio femminile molto prima che nascessi tu. Ce ne sono un bel po’ di personaggi così…”.

Ecco perché Jennifer Lawrence dopo questa sorta di guerra mediatica che ha attirato su di lei ha tentato di tornare sui suoi passi con queste parole per spiegare quello che voleva dire in realtà:

“Non è certo quello che intendevo dire. So di non essere l’unica donna ad aver recitato da protagonista in un film d’azione. Quello che volevo sottolineare era quanto ci si sente bene a farlo. E lo dicevo con Viola Davis, per superare questi vecchi miti di cui si sente parlare, sulle chiacchiere che girano intorno a quel genere di cose. Ma è stato un mio errore e mi sono spiegata male. Ero molto tesa siccome stavo parlando con una leggenda vivente.”