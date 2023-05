Finalmente la seconda stagione di Loki ha una data di uscita

Svelata finalmente la data di uscita della seconda stagione della serie tv, Loki, firmata MCU. Ovviamente anche queste puntate saranno trasmesse sul portale streaming di Disney+, ecco cosa sappiamo di questa stagione ancora inedita.

Buone notizie per i fan di Loki, è stata ufficializzata la data in cui verrà trasmessa la seconda stagione delle “imprese” del “Dio cattivello”, fratello di Thor. In arrivo su Disney+, la vicenda riprenderà dall’ultimo cliffhanger visto nella finale della prima stagione, nel quale si dà il benvenuto al villain Kang il Conquistatore, il quale ha dato il via alla Fase Cinque dei film della Marvel.

Nuove serie tv sono previste dalla Marvel, e di cliffhanger che aprono “la pista” a nuovi personaggi che saranno presenti poi nei film, non saranno circoscritti solo a Loki, ma ne troveremo altri anche in Echo, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos e Daredevil: Born Again. Segnatevi tutte le date rilasciate dal calendario ufficiale della Marvel per non perdervi nessuna di questa storia, anche perché come avrete ormai capito, le storie MCU sono tutte collegate.

Cosa sappiamo della seconda stagione di Loki?

Anche la seconda stagione di Loki sarà nuovamente prodotta da Stephen Broussard, il quale garantisce una continuità dei fatti, lasciati nell’ultima puntata della prima stagione. Dopo la morte di (ALLARME SPOILER se non l’avete ancora vista) He Who Remains, il caos è esploso in tutte le varie linee temporali del Multiverso che tanto amiamo nei film Marvel. Questo “putiferio” porterà di nuovo Tom Hiddleston, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Owen Wilson, Sophia Di Martino, Tara Strong e Jonathan Majors a rivestire i panni dei loro alter ego della storia.

Per il momento la trama è ancora blindata e non ci sono anticipazioni in merito, sappiamo solo che la seconda stagione sarà composta da sei episodi che saranno trasmessi uno a settimana, su Disney+. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati via via sulla pagina ufficiale della Marvel Studios.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marvel Studios (@marvelstudios)

Quando uscirà la seconda stagione di Loki?

Finalmente, dopo tanta attesa è stata rilasciata la data ufficiale della messa in onda del primo episodio della seconda stagione di Loki. Arriverà in tempo per Halloween, così avrete degli spunti per i vostri futuri costumi, infatti il fratellino di Thor approderà su Disney+ dal 6 ottobre 2023 in poi.

La strategia di posticipare la data di uscita in autunno della seconda stagione di Loki è un piano ben congeniato della Marvel, per fare in modo che questo Dio non si scontri con l’uscita a giugno della nuova e attesissima serie, Secret Invasion, con protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson. Continuate a seguirci per i prossimi aggiornamenti in merito.