Harry Potter sta per diventare papà

L’attore Daniel Radcliffe – indimenticabile star di Harry Potter – e la compagna Erin Darke aspettano il loro primo figlio. La notizia è ufficiale.

Sicuramente vi sentirete più vecchi quando sentirete questa notizia: Daniel Radcliffe diventerà presto papà. La notizia arriva direttamente dal suo portavoce, che l’ha dichiarata ufficialmente a People. L’attore e la compagna erano sicuri della gravidanza già da diverso tempo, ma hanno voluto aspettare prima di diffonderla alla stampa.

Daniel Radcliffe non è il primo dei protagonisti della saga di Harry Potter a diventare genitore. Già nel 2020, anche Rupert Grint – che ha interpretato il migliore amico Ron Weasley per circa dieci anni – è diventato papà della piccola Wednesday. L’attore dagli inconfondibili capelli rossi, infatti, è legato alla collega Georgia Groome dal 2011.

Per ora, quindi, Emma Watson – indimenticabile Hermione Granger – è l’unica dell’iconico Golden Trio a non avere ancora figli. Da diverso tempo, tuttavia, è fidanzata con l’imprenditore Brendon Green.

Ma andiamo a conoscere meglio Erin Darke, la compagna di Daniel Radcliffe.

Harry Potter, Daniel Radcliffe diventerà papà

Certamente, quella di Harry Potter è una delle saghe di libri e film per bambini e ragazzi più popolari degli ultimi vent’anni, tanto da essere diventata ormai un classico. La storia la conosciamo tutti: il piccolo Harry, da sempre vessato dagli zii e il cugino Dudley, un giorno scopre di essere un mago e di avere un importante futuro ad attenderlo.

La serie affronta numerose tematiche importanti nella crescita di un bambino: non solo la solita lotta tra bene e male, ma anche l’importanza dei diversi punti di vista e della possibilità di scegliere il proprio destino.

Daniel Radcliffe ha interpretato il ruolo del protagonista per dieci anni, dal 2001 al 2011, per ben otto film. Dopo la conclusione della serie, ha dimostrato di essere un ottimo attore anche senza il sostegno dell’universo magico in cui è cresciuto, e si è messo alla prova con ruoli sempre più diversi. Si pensi a a film come The Lost City e Weird: The AI Yankovic Story.

Dal 2013 è impegnato con Erin Darke, anche lei attrice. Classe 1984, è cinque anni più grande del compagno, ed è inglese come lui. I due si sono conosciuti proprio grazie al lavoro, mentre partecipavano ai casting per Kill your Darlings. Hanno poi lavorato insieme a Don’t Think Twice nel 2016 e alla terza stagione di Miracle Workers nel 2019. La coppia non ha ancora rivelato il sesso del bambino, ma si sa che dovrebbe nascere intorno la fine di agosto 2023.