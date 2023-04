Twilight diventerà una serie TV: tutti i dettagli fino a oggi

La saga di Twilight, che ha reso Kristen Stewart e Robert Pattinson famosi in tutto il mondo, diventerà una serie tv prodotta da Lionsgate Television: ecco tutto quello che sappiamo.

Dopo più di dieci anni dall’uscita dell’ultimo film, Twilight verrà rilanciato in un nuovo adattamento: diventerà una serie tv. Una notizia incredibile per i fan di Edward e Bella, che potranno rivedere i propri personaggi preferiti sotto un’altra forma. L’esclusiva arriva da The Hollywood Reporter, che ha dichiarato che Lionsgate Television sta lavorando al progetto.

Harry Potter, quindi, non sarà l’unica saga epica per ragazzi a tornare in auge con un adattamento televisivo, ma anche i romanzi di Stephanie Meyer torneranno sullo schermo in una forma completamente diversa, con attori e ritmi nuovi. Un modo diverso per rilanciare la saga, nonché il tentativo di farla conoscere anche alle generazioni più giovani, che non hanno vissuto il periodo, tra il 2008 e il 2012, in cui i mondi dell’editoria e del cinema erano popolati da vampiri affascinanti e amori tragici.

Il nuovo progetto è ancora in fase iniziale, ma certamente riprenderà la trama originale dei romanzi. L’adolescente Bella Swan si trasferisce a Forks, vicino Washington, e qui si innamora di Edward Cullen, un ragazzo misterioso e bellissimo che nasconde un segreto: è un vampiro.

Twilight: dopo i romanzi e i film, arriva la serie tv

Si pensava che Twilight si fosse definitivamente concluso nel 2012, dopo l’uscita della seconda parte dell’ultimo film, Breaking Dawn, eppure non è così. Come riportato da The Hollywood Reporter, i produttori Wyck Godfrey ed Erik Feig – che avevano già prodotto le pellicole – lavoreranno anche alla serie tv, insieme a Lionsgate Television, che al momento detiene i diritti dei film.

Al progetto potrebbe collaborare anche la stessa scrittrice, che dopo Twilight ha pubblicato anche L’ospite, Ballo infernale – nella raccolta Danze dell’inferno, insieme ad altre autrici – e La specialista, tutte opere separate dalla sua saga più famosa. Twilight – inteso sia per i libri sia per i film – è stata una delle saghe per ragazzi più di successo degli ultimi vent’anni e adesso è pronta per essere rilanciata in un remake.

Per ora non abbiamo altre informazioni e non si sa nulla né sulla data di uscita né sul cast, che probabilmente non includerà i vecchi attori. In questo periodo si sta assistendo a un vero e proprio rilancio delle saghe cinematografiche per ragazzi più apprezzate: chissà se dopo Twilight e Harry Potter, non ci sarà anche una serie tv di Hunger Games?