Eurovision, JK Rowling accusa i Wild Youth di misoginia

La celebre scrittrice JK Rowling si è schierata contro i Wild Youth perché hanno licenziato il direttore creativo Ian Bahman dopo alcuni commenti rilasciati su Zara Jade, donna transgender che ha aggredito la sua ex ragazza.

JK Rowling torna a far parlare di sé. Questa volta non per i progressi sulla serie tv di Harry Potter, che è stata confermata, ma per un argomento molto più delicato. Ancora una volta, la famosa scrittrice inglese si è fatta notare per le sue opinioni sulla comunità transgender. Ha attaccato il team irlandese dell’Eurovision, dopo che il 25 aprile ha deciso di allontanare il direttore creativo Ian Bahman per aver pubblicato alcuni commenti su Twitter su un caso di cronaca nera che riguardava una persona transessuale.

L’autrice si è schierata apertamente sui social contro il gruppo Wild Youth – che parteciperà presto al prossimo Eurovision rappresentando l’Irlanda – e l’ha accusato di “compiacersi della propria misoginia“. Il team, infatti, ha deciso di licenziare il proprio direttore creativo Ian Bahman per i commenti fatti da quest’ultimo su Zara Jade, donna transgender accusata di aver legato e accoltellato la sua partner prima di fuggire con la sua carta di credito.

Il frontman del gruppo, Conor O’Donohoe ha dichiarato di essersi sentito male dopo aver letto i commenti lasciati da Ian Bahman su Twitter.

I commenti di Ian Bahman sono stati cancellati, ma sembra che riguardassero il fatto che gli articoli di giornale si riferissero a Zara Jade come una “donna”. JK Rowling a questo punto ha voluto dire la sua e si è schierata a favore del direttore creativo, accusando i Wild Youth di “compiacersi della propria misoginia“.

La scrittrice ha lasciato questo commento su Twitter: “Il doppio trauma delle donne sopravvissute a uno stupro, incluse le vittime di quest’uomo, nel vederlo definito “donna” dalla stampa non conta niente, ovviamente. Quella che i Wild Youth definiscono ‘gentilezza e inclusività’ non è altri che un modo per sbandierare la propria compiaciuta misoginia“.

For those confused as to why Ian Banham was fired and publicly lambasted by @bandwildyouth, here’s one of his ‘horrifying’ tweets. His crime is standing against the insanity of pretending knife-wielding rapists are women if they say they are. pic.twitter.com/tknScvYPyv

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 26, 2023