Napoleon, Apple annuncia il nuovo film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

La piattaforma Apple Tv ha annunciato l’imminente uscita di Napoleon, nuovo film storico con Joaquin Phoenix diretto da Ridley Scott.

Il 2023 per Ridley Scott e Joaquin Phoenix si è rivelato un anno importantissimo a livello professionale. Il regista ha dichiarato di essere coinvolto in numerosi progetti importanti, tra cui il sequel de Il Gladiatore e un nuovo capitolo della saga di Alien. L’attore, invece, al momento è impegnato con le riprese di Joker 2 – a cui sta lavorando anche Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.

Ma non è finita qui. I due sono coinvolti anche in un altro film, Napoleon, che uscirà al cinema e poi su Apple Tv nell’autunno del 2023. Si tratta di un progetto molto importante per entrambi, in particolare per la carriera del regista. Non tutti sanno, infatti, che il primissimo film che ha girato è stato I Duellanti nel 1977, che era ambientato proprio durante le campagne napoleoniche.

Attore e regista torneranno a lavorare di nuovo insieme: non accadeva dal 2000, dai tempi de Il Gladiatore, dove Joaquin Phoenix interpretò l’imperatore Commodo, antagonista della storia contro Russel Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio.

Napoleon, Ridley Scott e Joaquin Phoenix di nuovo insieme

In Napoleon, Joaquin Phoenix sarà il protagonista e interpreterà, appunto, l’imperatore Napoleone Bonaparte, che nel giro di pochi anni, dopo la caduta della monarchia francese, riuscì a conquistare quasi tutta l’Europa e a rendere la Francia la nazione più potente del mondo.

Il film si concentrerà sulle origini e sull’ascesa di questo importante personaggio storico, concentrandosi non solo sulle sue battaglie e la sua strategia politica, ma anche sulla sua vita privata. In particolare, si concentrerà sulla storia d’amore con la sua prima moglie, Giuseppina, che sarà interpretata da Vanessa Kirby. L’attrice è nota al pubblico soprattutto per aver interpretato la giovane principessa Margareth per due stagioni in The Crown.

La pellicola, quindi, proseguirà raccontando della visione che Napoleone aveva dell’Europa, dell’impero che avrebbe voluto costruire, per poi terminare con la crisi, la caduta dopo la campagna di Russia e l’esilio definitivo sull’isola di Sant’Elena. Napoleon uscirà al cinema il 22 novembre 2023 e dopo sarà disponibile su Apple Tv. Nell’ultimo periodo la piattaforma streaming ha annunciato grandi progetti per il suo catalogo, tra cui Platonic, nuova commedia da dieci episodi con Seth Rogen e Rose Byrne. La serie uscirà il 24 maggio.