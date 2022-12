Joker 2: la prima foto di Joaquin Phoenix

Manca ancora tanto all’uscita nei cinema dell’attesissimo seguito di Joker: nel frattempo è già spuntata però una prima foto di Joaquin Phoenix dal set.

Joker 2: Folie à Deux arriverà nelle sale cinematografiche tra quasi due anni, nell’ottobre del 2024: il primo giorno delle riprese del sequel porta con sé anche la prima foto dal set.

Tra i film più amati degli ultimi anni vi è senza ombra di dubbio Joker, lungometraggio dedicato all’iconico personaggio della DC Comics che cerca di porre sotto un’altra luce quello che è l’antagonista più importante di Batman sia nei fumetti che nelle varie infinite trasposizioni.

Come noto il film che pone al centro la nascita del personaggio di Joker, in grado di riscuotere uno straordinario successo sia di critica che di pubblico, avrà per la gioia di molti un suo sequel con protagonista ovviamente sempre Joaquin Phoenix, con le riprese che sono ormai già iniziate.

Joker 2: la foto che ritrae Joaquin Phoenix

Joker 2 arriverà nei cinema nell’ottobre del 2024. Intanto, però, il primo giorno delle riprese sotto la guida del regista Todd Phillips ha già regalato a tutti coloro che aspettano la pellicola una prima foto dal set. Il soggetto è ovviamente Joaquin Phoenix, con la foto postata dallo stesso Phillips sul proprio profilo Instagram con in aggiunta la didascalia “Day 1. Our boy“.

Da questo post si può facilmente intuire come l’attore sia ritornato a dieta per poter interpretare il proprio ruolo. Per la parte di Arthur Fleck nel primo film del 2019, Phoenix aveva dovuto perdere ben 22 kg. Inizialmente poco convinto dalla cosa, il diretto interessato era stato poi convinto dalla spiegazione del regista sul perché fosse necessario che il protagonista apparisse debole anche dal punto di vista fisico.

La foto in questione ritrae dunque il magrissimo attore con le costole ben in vista, a voler indicare però il malessere non solo fisico ma anche psicologico del Joker.

La trama del film

Joker del 2019 ha ottenuto una miriade di apprezzamenti e di riconoscimenti. Il film, tra nomination e premi vari, ha ottenuto infatti tantissime candidature, addirittura undici, anche ai Premi Oscar del 2020. portando a casa tra l’altro due statuette: quella per il miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix e quella per la migliore colonna sonora a Hildur Gudnadottir.

Ottenere lo stesso successo del suo predecessore è l’obiettivo principale di Joker 2: Folie à Deux, la cui trama si sviluppa a partire dal famoso ospedale psichiatrico dell’Arkham Asylum. Non un luogo come tutti gli altri: per chiunque conosca le storie dei fumetti, qui ha luogo infatti il primo incontro in assoluto tra lo stesso Joker e la dottoressa Harleen Frances Quinzel, che si innamora di lui e che si trasforma in Harley Quinn. Un personaggio che sarà ovviamente presente nella pellicola e che verrà interpretato da Lady Gaga.