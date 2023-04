Platonic, le prime immagini ufficiali della serie con Seth Rogen e Rose Byrne

Dopo oltre due anni di attesa, finalmente Apple TV ha annunciato l’uscita ufficiale di Platonic, nuova serie commedia con Seth Rogen e Rose Byrne.

Presto, su Apple TV sarà disponibile una nuova serie, Platonic, che vedrà come protagonisti Seth Rogen e Rose Byrne. Il primo è diventato ormai un caposaldo della commedia americana ed è noto soprattutto per il suo iconico ruolo di Dwaight in The Office. Tra i suoi lavori più recenti ci sono due film d’animazione: Kung Fu Panda 4 – dove doppia Mantis – e Super Mario Bros. – dove doppia Donkey Kong. Il pubblico, tuttavia, ha occhi e orecchi fissi su Platonic, serie che era stata promessa nell’ottobre 2020 e, finalmente, sarà disponibile a maggio 2023.

Si tratta di una commedia e sarà composta da dieci episodi. I primi tre saranno già disponibili il 24 maggio 2023, come annunciato ufficialmente dalla piattaforma di streaming lo scorso marzo, mentre gli altri sette entro il 12 giugno. Si tratta di una serie che ha avuto un processo di lavorazione molto lungo, se si pensa che era stata annunciata quasi tre anni fa.

Qui Seth Rogen tornerà a recitare al fianco di Rose Byrne, che aveva già conosciuto sul set di Cattivi vicini nel 2014. I due torneranno a interpretare una coppia.

Platonic, trama e cast della serie

In Platonic, Seth Rogen e Rose Byrne si caleranno nei panni di Will e Sylvia, due ex migliori amici che ritornano in contatto mentre si stanno avvicinando alla mezza età. La serie, quindi, seguirà le vicende di questa coppia e mostrerà lo stile di vita di due quarantenni single che si affacciano, insieme, a una nuova fase della propria vita.

Si promette una serie divertente, con numerosi momenti comici, ma anche riflessiva, che spingerà lo spettatore a riflettere e a rispecchiarsi nei suoi protagonisti. Al momento il trailer non è ancora disponibile, ma Apple ha già mostrato le prime immagini ufficiali. Insieme ai due protagonisti, il cast prevede anche Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez.

Sia Seth Rogen sia Rose Byrne hanno già collaborato in alcuni progetti per questa piattaforma. Seth Rogen al momento sta lavorando a un film – come attore, regista e sceneggiatore – insieme ad Eva Goldberg, ma ancora non si conosce il titolo. Rose Byrne, invece, è la protagonista di Physical, che al momento è arrivata alla terza stagione con grande successo.