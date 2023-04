Nicolas Cage e il naso finto: il ruolo preferito dall’attore nel corso della sua carriera

Le rivelazioni da parte dell’attore in merito al ruolo che più lo ha divertito in carriera.

Nicolas Cage ha rivelato qual è stato il ruolo che più gli è piaciuto ricoprire in carriera. Nel corso della sua lunga carriera, Nicolas Cage è riuscito a interpretare un’enorme varietà di personaggi. Oltre ai ruoli più famosi e noti al grande pubblico, basti pensare ad esempio a quelli in Face/Off o in Ghost Rider, l’attore e produttore statunitense è comparso anche in tantissimi altri film molto meno conosciuti in ruoli che non sono probabilmente tanto noti.

A parlarne è stato proprio il diretto interessato, che si è espresso in merito a quella che è stata la parte preferita ricoperta in carriera.

Il ruolo preferito di Nicolas Cage

Nicolas Cage è stato impegnato nell’ultimo periodo con Renfield, film che costituisce un nuovo adattamento del personaggio di Dracula e che vede nei panni del celebre vampiro proprio Cage. Su Reddit, in occasione della promozione della pellicola diretta da Chris McKay e in uscita a breve nei cinema statunitensi e italiani, l’attore ha risposto ad alcune domande nel corso di un classico AMA (Ask Me Anything).

In particolare, a Cage è stata rivolta una domanda in merito a quale dei film cui ha preso parte e poco conosciuti si sentirebbe di consigliare al pubblico. A questo punto l’attore vincitore del Premio Oscar nel 1996 per Via da Las Vegas ha colto l’occasione per rivelare il ruolo da lui ricoperto nel corso della sua carriera che lo ha maggiormente divertito.

Come spiegato da parte del diretto interessato, si tratta di un cameo in Never on a Tuesday, un film del 1989 diretto da Adam Rifkin e noto in Italia con il titolo di Passioni in comune per cui Cage non è stato tra l’altro nemmeno pagato.

Le dichiarazioni dell’attore

Ecco di seguito le dichiarazioni da parte di Nicolas Cage in merito alla parte in Never on a Tuesday:

“C’è un piccolo cameo che ho fatto che dura circa un minuto nel film Never on a Tuesday. Non consiglio l’intero film però c’è questa mia performance per cui non sono stato pagato. L’accordo prevedeva che, se avessi accettato, il regista e chiunque finanziasse il film mi avrebbero lasciato fare tutto quello che volevo. Si è trattato di un esperimento di pura avanguardia, interpreto un personaggio che indossa un naso finto davvero lungo e appuntito“.

Cage ha poi proseguito: “Avevo tutta una serie di idee per questo tizio con il naso lungo che aveva difficoltà a conoscere le ragazze e a cui il padre aveva regalato una Ferrari Testarossa per rendergli il compito più facile. Così mi sono presentato sul set con una protesi al naso, parlando con la voce molto alta e guidando una Ferrari, una cosa particolarmente frustrante per gli altri attori. Adesso a quanto pare apprezzano, ma all’epoca non potevano licenziarmi per via dell’accordo“.