The Crown, anche il principe Harry la guarda ed ecco cosa ne pensa

Il principe Harry ha confessato di guardare The Crown, la famosa serie tv sulle ultime generazioni della famiglia reale inglese.

Da qualche giorno il principe Harry è su tutti i giornali. Ha da poco pubblicato la sua biografia, Spare, dove ha raccontato tutte la sua vita, non tralasciando anche alcuni dettagli scomodi e scabrosi riguardo alla sua famiglia. Dopo il matrimonio con Meghan Markle, infatti, ha lasciato Londra e si è trasferito in Canada: da allora i rapporti con il padre e il fratello si sono a dir poco compromessi.

In molti sostengono che il principe secondogenito assomigli nell’aspetto e nel carattere tantissimo alla madre, Lady Diana, scomparsa nel 1997 in un incidente d’auto mentre si trovava a Parigi. Il principino, infatti, ha sempre avuto un’indole piuttosto ribelle e anomala, proprio come lei. E, come la madre, non ha paura di raccontare al mondo la realtà dei fatti. Solo pochi giorni fa ha rilasciato un’intervista scandalo per 60 minutes, che ha ricordato molto quella che la principessa di Galles, poco prima di morire, rilasciò per la BBC, dove parlò apertamente dei tradimenti durante il matrimonio con Carlo.

Inoltre, il principe è stato ospite anche a The Late Show con Stephen Colbert, dove ha svelato diversi particolari della sua vita privata. Tra questi ha confessato anche di aver visto The Crown, la serie Netflix che racconta la storia della corona inglese e, quindi, anche della sua famiglia. In particolare, la serie si concentra tantissimo su Diana.

Principe Harry, per lui The Crown è affidabile e racconta la verità

Il principe Harry ha ammesso apertamente di ritenere The Crown una fonte affidabile e di averne visto alcune stagioni, nonché “le cose più recenti“. Per ora la serie non è ancora finita e si è fermata con una Lady D. ormai adulta, che è riuscita a ottenere il divorzio dal marito e che è pronta a ricominciare una nuova vita, con un nuovo amore.

“Sì, ho visto ‘The Crown’. Le cose più vecchie e le cose più recenti. Sì, lo faccio. […] Che, a proposito, è un’altra ragione che fa capire quanto sia importante che la storia sia raccontata nel modo giusto”.

La serie, quindi, non ha ancora affrontato la sua morte, che per il figlio è sempre stata piuttosto assurda, tanto da aver pensato che la madre l’avesse simulata per poter fuggire lontano. Secondo lui, comunque, lo show è un buon prodotto, nonostante non sia veritiero al cento per cento, dal momento che gli autori hanno sempre dichiarato di essersi semplicemente ispirati a eventi reali. Molte persone, tra cui l’ex primo ministro John Major l’hanno invece criticata, dichiarandola falsa. Voi l’avete vista?