Heat – La sfida, il sequel del film diretto da Michael Mann

Sono trascorsi quasi trent’anni dall’uscita al cinema di Heat, conosciuto in Italia come La sfida. Finalmente, arriverà un sequel, anche questo diretto da Michael Mann.

Era il 1995 quando arrivò al cinema per la prima volta Heat, tradotto in italiano con La sfida. Il film era diretto da Michael Mann e vantava un cast di tutto rispetto, formato da Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, una giovanissima Natalie Portman e molti altri. Racconta di una banda di ladri che riesce a portare a segno colpi incredibili: quando uno di questi termina con tre morti, si apre una sfida tra il capo dell’organizzazione criminale e il detective della squadra omicidi che sta indagando sul caso.

La pellicola aveva conquistato un enorme successo, guadagnando circa 187 milioni di dollari in tutto il mondo, contro i 60 che erano stati spesi per realizzarla. Si piazzò al terzo posto tra i film più amati dell’anno, dopo Jumaji e Toy Story – di cui Disney ha annunciato che verrà presto prodotto un altro seguito.

A quasi trent’anni di distanza, come riportato da Deadline dopo un’intervista con Warner Bros, sono iniziate le trattative per Heat 2. Già nel 2022, infatti, Michael Mann ha scritto un seguito sottoforma di romanzo, che ha avuto un ottimo successo negli Stati Uniti. Il libro è arrivato in Italia a settembre, pubblicato da HarperCollins.

Heat 2, cosa sappiamo del seguito del cult del 1995

Al momento Michael Mann e Warner Bros sarebbero in trattativa per realizzare, dopo quasi trent’anni, un seguito di Heat. Il film dovrebbe seguire la stessa trama del romanzo, che si focalizza su diversi eventi accaduti prima e dopo la storia della pellicola del 1995 ai vari personaggi.

Nel romanzo ci sono diversi salti temporali: la prima parte segue le vicende di Chris Shiherlins (interpretato da Val Kilmer) e di Vincent Hanna (Al Pacino), mentre la seconda fa un passo indietro. Si svolge nel 1985 a Chicago e si focalizza sulla nascita e sullo sviluppo della banda criminale, che inizia a portare a termine i primi furti.

Il romanzo ha avuto un enorme successo in America e si è piazzato tra i best seller del 2022, quindi è facile immaginare che anche il film piacerà al pubblico, che ha dimostrato di essere ancora affezionato ai suoi protagonisti. Per il momento non ci sono informazioni sul nuovo cast, ma gira voce che parteciperà anche Adam Driver, che ha già lavorato con Michael Mann in Ferrari. L’attore, infatti, potrebbe interpretare la versione giovane di Neil McCauley, il personaggio di Robert De Niro.