Fede Alvarez girerà il nuovo Alien

Molto presto inizieranno le riprese del nuovo film di Alien. Il film sarà girato da Fede Alvarez e prodotto da Ridley Scott.

Quasi un anno fa la 20th Century Studios ha annunciato che è in programma un nuovo film di Alien, una delle saghe più famose e longeve della storia del cinema. La serie è cominciata con Ridley Scott nel 1979 e ha visto numerosi sequel e spin off, non solo film, ma anche libri, fumetti e videogiochi. La saga ha visto la collaborazione di numerosi registi, tra cui James Cameron, che recentemente è tornato al cinema con Avatar 2.

Di informazioni sul nuovo film non ne abbiamo molte, ma si sa che le riprese cominceranno molto presto, ai primi di febbraio 2023 in Ungheria, più precisamente a Budapest. La maggior parte del cast non è ancora nota, ma si sa già che parteciperà Cailee Spaeny, diventata nota per i ruoli in Pacific Rim, 7 sconosciuti e Il rito delle streghe.

L’attrice, nel frattempo, apparirà anche nel film di Sofia Coppola Priscilla, incentrato sulla vita di Priscilla Presley, compagna di Elvis Presley. Lavorerà anche in Civil War, al fianco di Kirsten Dunst.

Alien, cosa si sa del nuovo film della saga

Ancora non si sa quando Alien arriverà al cinema, ma si hanno alcune informazioni sulla sua produzione. Il regista sarà Fede Alvarez, che nel suo curriculum vanta già film importanti come il remake di La casa e di Man in the Dark. Il regista ha presentato il suo progetto direttamente a Ridley Scott, che si è subito mostrato entusiasta e ha deciso di produrlo con la sua Scott Free.

Riguardo alla trama, si pensa che anche questa pellicola sarà ambientata nello stesso universo di del primo capitolo e di quelli successivi, ma la storia dovrebbe essere una nuova interpretazione del franchise e dovrebbe essere scollegata dagli altri film.

La pre-produzione è terminata e si ha già un titolo provvisorio, Alien: Romulus. Dato il rimando alla storia antica, si potrebbe pensare che questo film potrebbe avere diversi collegamenti con Alien: Prometheus e Alien: Covenant. Tuttavia, ancora non è stato dichiarato niente di ufficiale in proposito.

I fan sicuramente non vedono l’ora di vedere questo ultimo capitolo della saga, dopo la delusione della cancellazione del quinto film, che avrebbe dovuto girare Neill Blomkamp nel 2015. Il progetto, infatti, era stato approvato a marzo 2015, ma poi la Fox tornò sui suoi passi alcuni mesi dopo.