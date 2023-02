L’esorcista del Papa: ecco il trailer ufficiale

Uscito da poco il trailer del nuovo film horror.

La pellicola con protagonista Russel Crowe in arrivo nei cinema il prossimo aprile.

Nella giornata di mercoledì 22 febbraio è stato divulgato il trailer di un nuovo film horror in uscita nel corso di questo 2023. Si tratta de L’esorcista del Papa, pellicola che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo aprile e con Russel Crowe nei panni dell’attore protagonista.

L’esorcista del Papa: regia e cast

L’esorcista del Papa è dunque un nuovo film horror incentrato sulla pratica dell’esorcismo. La direzione della pellicola è stata affidata al regista Julius Avery. In passato, l’australiano ha già diretto Son of a gun del 2014, Overlord del 2018, e Samaritan del 2022.

La star principale del cast è quindi Russel Crowe, vincitore del premio di migliore attore protagonista ai Premi Oscar del 2001 per il cult di Ridley Scott Il Gladiatore. Insieme all’attore neozelandese, il cast è poi completato da Alex Essoe (Doctor Sleep, Midnight Mass), da Daniel Zovatto, che ha già recitato in passato in diverse pellicole horror come Beneath, It Follows e Man in the Dark, e dal mitico Franco Nero, celebre personaggio del cinema italiano famoso tra le altre cose per la sua parte in Django Unchained.

La sceneggiatura del film è opera di Evan Spiliotopoulos e di Michael Petroni, e si basa su alcuni bestseller internazionali del protagonista intorno al quale è incentrata la vicenda. Ad occuparsi della produzione è stata invece la Sony Pictures, mentre a curarsi della distribuzione è la Warner Bros.

La trama del film

Per quanto riguarda invece la trama del film, le vicende sono basate su eventi reali. Russel Crowe, reduce dal film Poker Face da lui sia interpretato che diretto, veste qui i panni di Padre Gabriele Amorth. Si tratta di un famosissimo sacerdote italiano che ha eseguito per conto del Vaticano oltre centomila esorcismi.

La storia è dunque quella di Padre Amorth che deve avere a che fare con un terrificante caso di possessione di un ragazzo. Un compito che porterà il nostro protagonista a portare alla luce una vera e propria cospirazione che il Vaticano ha cercato per diversi secoli di tenere nascosta.

Dopo i tantissimi ruoli iconici della propria lunghissima carriera, primo fra tutti ovviamente quello di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore, Russel Crowe è entrato a far parte come tantissimi altri prima di lui del Marvel Cinematic Universe grazie alla parte di Zeus in Thor: Love and Thunder, terzo film dell’MCU sul dio del tuono diretto da Taika Waititi.

Ora, per l’attore australiano, ecco all’orizzonte una nuova sfida nei panni di Padre Amorth in L’esorcista del Papa, film che arriverà in sala il prossimo 13 aprile.