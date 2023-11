Amici, l’eliminazione a sorpresa che ha sconvolto il pubblico

Durante l’ultima puntata di Amici, uno dei giudici ha deciso di eliminare un allievo a sorpresa: nessuno se lo aspettava.

Amici è ricominciato già da diversi mesi e ormai i giovanissimi concorrenti stanno iniziando a farsi notare e a mettere in mostra il proprio talento. Per questa nuovissima edizione, Maria De Filippi ha confermato diversi insegnanti ormai diventati storici, tra cui Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Arisa, invece, ha deciso di non continuare ma di proseguire con altri progetti.

Ormai gli allievi stanno entrando nel cuore del pubblico e, sebbene il serale non sia ancora arrivato, gli spettatori non sono ancora pronti a salutare i loro beniamini. Per questo, quando le sfide si concludono con un’eliminazione non è mai piacevole per nessuno, soprattutto se questa eliminazione arriva inaspettata.

Durante la puntata di domenica 19 novembre, infatti, in seguito a una sfida il coreografo e giudice Emanuel Lo ha deciso che il percorso di uno degli studenti si sarebbe interrotto qui: stiamo parlando del ballerino Elia Fiore.

Amici, Emanuel Lo elimina Elia prima della sfida in programma

Giovedì 23 novembre, nello studio di Amici il giovane ballerino Elia Fiore avrebbe dovuto sfidare un altro ragazzo, ma Emanuel Lo ha deciso di eliminarlo prima. Domenica scorsa, infatti, nonostante avesse già programmato la sfida per la settimana, ha poi deciso che le capacità dell’allievo non rispettavano i suoi standard e quindi ha scelto di non farlo proseguire con il percorso.

Dopo il day time dove aveva annunciato la sfida di giovedì, il giudice ha voluto parlare all’allievo e gli ha spiegato che secondo lui non era ancora pronto per un’esperienza come Amici e che quindi non avrebbe avuto senso farlo restare e poi farlo sfidare tra pochi giorni con l’altro ragazzo. Elia ha accettato la scelta del maestro e ha reagito con grande maturità, esclamando solo: “Vabbè, ci abbiamo provato“.

Elia è il primo ballerino a essere stato eliminato dal talent di Maria De Filippi e, nonostante abbia preso bene la notizia, ci sono comunque alcune voci di corridoio sulla sua eliminazione, che sostengono che il ragazzo fosse stato eliminato qualche giorno prima di domenica 19 perché, come riportato da Gossip e tv, era stato avvistato in un McDonald’s a Roma. Inoltre, in molti sostengono che la conduttrice non lo abbia consolato abbastanza, nonostante la delusione di lui fosse palese.