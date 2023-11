Samuspina lascia Amici: Maria De Filippi lei lo difende così

Il giovane allievo della scuola di Amici è stato spalleggiato da Maria De Filippi. Ecco le ragioni dietro questa scelta.

Samuspina, concorrente e allievo del talent show di Canale 5, Amici, ha preso una decisione importante nella sua giovane carriera musicale: il cantante ha deciso di abbandonare la scuola di Amici, causando un momento di panico in studio. Tra gli insegnanti che si sono detti contrari e i suoi compagni di avventura, Samuspina potrebbe aver tirato un brutto scherzo al programma mettendo in difficoltà tutti.

A sostenere questa scelta però, è arrivata in suo soccorso Maria De Filippi, conduttrice del talent fin dagli inizi, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Il giovane cantante, allievo dell’insegnante e speaker radiofonica, Anna Pettinelli, ha cercato di spiegare le ragioni dietro questa scelta così drastica, affrontanto l’argomento e i suoi insegnanti nello studio vuoto di Amici.

Ecco quali sono state le sue parole e le ragioni dietro la scelta.

Samuspina lascia Amici. Ecco perché

Samuspina, cantante concorrente nello show di Amici, ha preso la decisione di lasciare il programma e ha spiegato il perché di questa decisione apparentemente così improvvisa: “Ci sono dei momenti in cui non mi sento nel contesto giusto. Quando sono entrato avevo le idee chiare sul fatto di voler far capire alle persone chi sono. Ho lavorato con tutti i vocal coach e molto bene. Ma ci sono dei momenti in cui non mi sento me stesso e non mi sento nel contesto giusto. Non vorrei che passasse un’immagine così di me. Le cover per me sono un tasto dolente.” ha spiegato il cantante di fronte a tutti i professori.

A cercare di comprendere e spalleggiare la decisione, ritenuta da tutti un pò superficiale, è intervenuta Maria De Filippi per chiarire ulteriormente le parole del ragazzo. La conduttrice infatti ha asserito che: ” Questo non gli consente di essere concentrato su ciò che gli piace. Lui riconosce l’importanza dello studio e vuole studiare. Ma riconosce il disagio che prova ogni settimana qui. La sua è una generazione che nasce sui social e che pubblica sui social le proprie canzoni, anche senza avere una casa discografica e senza aver studiato” ha sottolineato Maria.

Fatto sta che bisognerà vedere come Anna Pettinelli troverà un nuovo cantante da portare in gara per la maglia del serale, trovandosi con un cantante in meno.