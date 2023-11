Anna Pettinelli, la figuraccia con Dua Lipa: cos’è successo davvero

Mentre intervistava la cantante Dua Lipa, l’insegnante di Amici Anna Pettinelli avrebbe commesso una gaffe nel definire Harry Houdini “un personaggio biblico”. Lei però ha chiarito cosa intendeva dire.

Anna Pettinelli fa parlare di sé anche al di fuori della scuola di Amici. Non lavora solo come insegnante di canto per il noto programma di Maria De Filippi, ma è anche una speaker radiofonica molto apprezzata e nel corso della sua carriera ha avuto l’occasione di intervistare diverse star, tra cui Dua Lipa.

Senza dubbio, la cantante è una delle più famose degli ultimi anni. Ha iniziato a farsi notare quando era giovanissima registrando diverse cover che poi postava online su YouTube, ma alla fine la sua popolarità è esplosa nel 2015, quando ha firmato il primo contratto con Warner Records. Da lì ha riscosso un successo dietro l’altro e ha pubblicato tre album.

Di recente, è stata ospite a RDS, dove Anna Pettinelli ha potuto intervistarla. Durante la conversazione, però, l’insegnante avrebbe commesso una gaffe quando ha definito l’illusionista Harry Houdini un personaggio “biblico“, facendo intendere che non sapesse della sua reale esistenza. Lei però si è difesa, spiegando che si è trattato di un fraintendimento.

Anna Pettinelli si difende: “Gli americani sono talmente ignoranti…”

Durante l’intervista con Dua Lipa, Anna Pettinelli ha nominato Harry Houdini, noto illusionista morto tragicamente proprio durante un suo spettacolo nel 1926, quasi un secolo fa. “Come mai sei affascinata da Houdini?” ha chiesto alla cantante, che ha sempre dichiarato di apprezzarlo. “Hai letto la storia di questo personaggio biblico o no?” ha aggiunto.

La pop star si è limitata a rispondere: “Be’, Houdini è stata una persona vera…” pensando che la speaker avesse usato il termine “biblico” in senso letterale. Da lì, i giornali americani sono esplosi, riportando la notizia che l’intervistatrice aveva commesso un’enorme gaffe. Lei però non ha voluto accettare le critiche e si è difesa, spiegando che si è trattato di un fraintendimento su cui è stato alzato un polverone assurdo.

Dua Lipa answers an RDS interviewer who mistakes the magician Houdini as a biblical character: “Well, I Mean, Houdini was a real, real person.” pic.twitter.com/XFzv2p84xP — Pop Crave (@PopCrave) November 11, 2023

“Quante volte usiamo il termine biblico in italiano quando ci riferiamo a personaggi leggendari? Succede spesso ed è quello che ho usato riferendomi a Houdini e non certo perché non sapessi chi fosse” ha chiarito la docente di Amici, spiegando che sapeva benissimo chi fosse Houdini. “Gli americani sono talmente ignoranti da pensare che il resto del mondo sia così. […] Le cose non sono andate proprio come scrivono loro e dovrebbero saperlo bene visto che ho mandato in anteprima le domande alla popstar” ha concluso.