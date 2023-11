Re Carlo III, l’ultimatum è deciso | In pericolo persino il rapporto con i nipoti

Il compleanno di Re Carlo d’Inghilterra e il tentativo di riconciliare la famiglia: ultimatum ai duchi di Sussex

Il 14 novembre sono partiti i festeggiamenti di re Carlo per i suoi 75 anni. Il sovrano d’Inghilterra ha deciso, vista la situazione internazionale abbastanza tesa, di non fare una grande festa e di propendere per una celebrazione più contenuta, con soli amici e parenti più stretti.

Naturalmente, tra gli invitati anche il figlio Harry, ma accompagnato da una richiesta ben precisa che non è piaciuta al duca di Sussex e lo ha messo in assoluta difficoltà.

Nonostante il sovrano abbia provato a riunire la famiglia, anche in occasione dell’anniversario della morte della defunta sovrana invitandolo alla celebrazione al castello di Balmoral, suo figlio Harry sembra non aver gradito la richiesta del padre di escludere Meghan.

Il sovrano ha scelto di mettere in scena una festa privata e contenuta, in seguito alle forti tensioni nei rapporti internazionali. Tra gli invitati compare quindi anche il principe Harry, ma non è ancora certo che quest’ultimo scelga di partecipare, in quanto re Carlo gli avrebbe imposto delle regole molto ferree.

Il forte desiderio di riunire la famiglia

Si avvicina il settantacinquesimo compleanno di Re Carlo. Il sovrano ha già festeggiato pubblicamente la ricorrenza lo scorso giugno, insieme al popolo. Questa potrebbe essere a tutti gli effetti l’ultima possibilità di riconciliazione. Per l’occasione il sovrano avrebbe deciso di invitare solo parenti e amici più stretti per una cerimonia alquanto contenuta. Nella lista degli invitati compare però anche il nome del principe Harry.

Il re d’Inghilterra si sarebbe preoccupato di far recapitare l’invito a suo figlio già parecchio tempo fa, in modo da lasciargli tempo per decidere e organizzarsi sul da farsi. Non è, infatti, così scontato che Harry decida di partecipare. Oltre a tutte le cose che sono state dette negli ultimi mesi da parte del secondogenito di Lady Diana e sua moglie, ci sarebbero delle condizioni dettate proprio da suo padre nell’invito che non è detto che Harry voglia accettare.

A Londra, Harry dovrebbe arrivare con un aereo di linea anziché un jet privato, questo per seguire la linea ambientalista che sta promuovendo il regno di re Carlo. Ma soprattutto, non potrà portare con sé la moglie Meghan Markle. E anche se le condizioni sembrano abbastanza rigide, questa sarà anche l’ultima possibilità per riappacificarsi con la royal family.

Meghan, il seme della discordia

Re Carlo ha scritto una lunga lettere ad Harry per invitarlo alla festa dei suoi 75 anni. Ciò che spicca maggiormente è però quanto la presenza di Meghan Markle sia poco gradita all’interno della royal family. Per questo, l’attrice non potrà nemmeno partecipare al compleanno di re Carlo, come condizione imposta. L’invito rappresenta però tra le righe anche un ultimatum per la coppia.

Se Harry decidesse di non partecipare i rapporti con la famiglia reale si chiuderebbero una volta per tutte, lo fa sapere Buckingham Palace ai tabloid. “Sarà l’ultimo tentativo di riconciliazione con lui. Se Harry non verrà, se vorrà imporre la presenza di Meghan, se non farà pace con il fratello William sarà la rottura definitiva con la famiglia reale”, scrivono i giornali. Nessun riscontro dal principe Harry.