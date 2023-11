Grande Fratello bollente: gli inquilini si lasciano andare in un ballo notturno | La telecamera li becca

La notte è giovane per gli inquilini del Grande Fratello VIP e qualcuno si cimenta in un ballo lento a prova di seduzione

Nulla sfugge all’occhio del Grande Fratello, che con le sue telecamere ha potuto immortalare anche un momento “intimo” tra due concorrenti di questa edizione del Grande Fratello.

L’atmosfera è calda. Gli inquilini sono divertiti da una serata all’insegna della musica e delle danze. Soltanto uno di loro però ne approfitta per lanciarsi sulla sua preda, che chissà non abbia puntato già da parecchio tempo.

Stiamo parlando di Vittorio Menozzi, il gieffino più enigmatico e imperscrutabile di questa edizione, beccato avvinghiato a Beatrice Luzzi, anche lei personaggio protagonista di quest’anno.

Di Vittorio ancora non si è riusciti a capire molto, nonostante gli sforzi di Alfonso Signorini e degli autori, di cavare da lui qualcosa in più, ma lui non molla, a parte una confessione rilasciata a Letizia Pretis.

Il segreto di Vittorio: “Meglio che non parlo e tengo tutto dentro”.

Durante un momento di confidenze, Vittorio ha parlato a Letizia del suo segreto: “Ho questa cosa che tengo dentro. In realtà ci sono tante cose Leti, tante, tante, tante che non posso dire. Non posso proprio parlarne. Sono cose che riguardano delle persone, riguardano me soprattutto, come mi sento, cosa sento. Riguardano qualcuno anche qui dentro. No, non posso dirtelo. Certi pesi devo tenermeli dentro. Tipo? No davvero Leti lascia stare. Non posso proprio parlarne e dirlo. Meglio per me e per tutti se non parlo. Tu non devi preoccuparti. Nella vita ne ho passate di peggio quindi puoi stare tranquilla”.

Sui social c’è chi è convinto che Menozzi abbia una cotta per Beatrice Luzzi, che invece è sicuro che si sia innamorato proprio di Letizia e chi ancora che questo discorso fatto alla Petris possa riguardare il suo orientamento.

Amore o amicizia?

In realtà Vittorio ha già parlato di omosessualità e non è sembrato affatto intimorito nell’affrontare l’argomento: “Quando ho cominciato a lavorare come modello mi sono fatto delle domande. Questo perché sono stato a stretto contatto con tanti ragazzi gay, che mi capivano, mi facevano domande e mi supportavano. Con loro mi sono confrontato e ho dialogato. Farsi domande credo sia normale. Inoltre ho anche un cervello abbastanza femminile. Però no, non ho avuto esperienze con altri uomini. Però mettere in dubbio chi si è e porsi domande ci sta. Poi entrano in gioco i pregiudizi e le cose che possono pesare”.

Resta il fatto che Vittorio nel corso di una serata goliardica all’interno della casa, non si sia lasciato scappare l’occasione di ballare con Beatrice e avvinghiarsi a lei, facendo anche scivolare una manina sul suo fondoschiena, che naturalmente al pubblico non è passata inosservata…