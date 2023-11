Amici: Heather Parisi accusa il giovane cantante e lui risponde | Ecco cosa è successo

Heather Parisi fa scoppiare la polemica a Mediaset. A risponderle sono Biondo, ex allievo di Amici e la Mediaset stessa. Ecco cosa è successo.

Nuova polemica contro il talent show più seguito su Canale 5: Amici di Maria De Filippi fa di nuovo discutere ma sta volta non per dinamiche interne allo show. Heather Parisi, ex giudice del talent show di Maria, e Biondo, cantante formatosi e uscito da Amici qualche stagione fa, sono stati i protagonisti di un intenso botta e risposta online.

Parisi infatti ha sollevato alcune questioni lasciate sotto il tappeto e riguardanti la sua esperienza nel programma: l’ex ballerina ha infatti sostenuto e affermato di essere stata vincolata a seguire un copione, imposizione barbara, secondo lei, che si sarebbe rifiutata di accondiscere. Tali dichiarazioni hanno innescato una serie di reazioni, piuttosto accese, sia da parte del pubblico che da parte degli organizzatori, produttori, insomma, gli addetti ai lavori del programma.

Non è nemmeno la prima volta che un giudice che ha preso parte allo show di Amici sia uscito poi dallo studio e abbia affermato di essere stato obbligato a prendere certe decisioni.

Biondo risponde a Parisi

In risposta alle affermazioni di Heather Parisi, Mediaset ha scelto di intraprendere azioni legali, giudicando inaccettabili le parole dell’ex giudice di Amici e difendendo così la propria posizione.

Ovviamente sul web, da chi già scredita l’azienda da anni, il gesto Mediaset ha contribuito solo ad intensificare la controversia portando, ovviamente, la questione sotto i riflettori: ed ecco che spunta un nuovo protagonista nella storia. Dopo le dichiarazioni della ballerina infatti, Biondo, ex allievo del programma, ha deciso di intervenire nella polemica.

Con un post su Twitter, il cantante ha replicato alle parole di Parisi con un secco, e sicuramente poco esplicativo: “Torna sulla Terra” accompagnando queste parole con diverse emoji, tra cui quella del pagliaccio e del circo.

Intanto Mediaset continua a negare categoricamente le accuse, sostenendo che sia inaccettabile mettere in dubbio la regolarità di un programma che da anni permette ai giovani artisti di esprimersi e migliorare il proprio talento, mettendo loro a disposizione una vetrina con cui farsi vedere.

Non solo perché Parisi ha affermato di non essere riuscita a conformarsi ad un copione ma anche perché la ballerina ha sottolineato di essersi sentita fuori contesto e che “era evidente che le cose non andavano bene con gli autori del programma”.