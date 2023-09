Francesca Tocca e Raimondo Todaro: hanno litigato? Sono in crisi? | La dichiarazione di lui

Da giorni si mormora di una presunta crisi tra i ballerini Francesca Tocca e Raimondo Todaro, noti volti di Amici. Il coreografo ha raccontato tutto e ha rivelato in che rapporti sono lui e la moglie.

Tra pochi giorni Amici tornerà in televisione e con la trasmissione ci saranno anche alcuni volti molto noti. Come sempre, la conduttrice resta Maria De Filippi, mentre Arisa avrebbe confermato la sua assenza per seguire nuovi progetti. Altri personaggi, come Michele Bravi invece, sono ancora in forse.

Nelle ultime settimane Raimondo Todaro è salito alla ribalta non tanto per la sua forse presenza mancata alla nuova edizione del talent show, ma piuttosto per la presunta crisi che starebbe vivendo insieme alla moglie Francesca Tocca, anche lei ballerina e molto popolare nella scuola di canto e ballo di Canale 5.

I due, infatti, avrebbero litigato mentre si trovavano in un ristorante e da lì le cose sarebbero peggiorate. Il coreografo ha deciso di raccontare tutto a Silvia Toffanin, durante un’ospitata a Verissimo: ecco qual è la situazione.

Raimondo Todaro a Verissimo: cos’è successo con Francesca Tocca

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono ormai sposati da una decina d’anni, ma il loro rapporto non sarebbe stato sempre sereno, a causa di alcune crisi. I fan sostengono che la coppia abbia litigato in un ristorante e che da lì la relazione sia stata chiusa. Tuttavia, dei movimenti sospetti sui social – tra like e commenti da parte di lui verso di lei – avrebbero rimesso le carte in tavola.

Di recente, il ballerino di latino americano ha raccontato tutto in un’intervista a Verissimo. Ha spiegato che il litigio è avvenuto sul serio, ma che non c’è alcuna crisi con la compagna. “Va tutto bene, siamo birichini. Come tutte le coppie ci sono altie bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Lei è molto impulsiva. Lei si è alzata per schiarirsi le idee e così sono nati i gossip. Hanno detto di tutto” ha rivelato a Silvia Toffanin.

Infine, ha parlato anche di Amici e ha confermato ufficialmente che tornerà: “Tornerò ad Amici, è vero quello che avete letto. Sono molto felice, è un programma che adoro. Per me non è lavoro, è passione“. Il coreografo, quindi, riprenderà a lavorare insieme agli allievi più giovani e a Maria De Filippi, mettendo definitivamente a tacere il rumor che lo vedeva a Ballando con le stelle.