Emanuel Lo e Giorgia in piscina | Le foto fanno impazzire i fan

La coppia formata dal ballerino Emanuel Lo e dalla cantante Giorgia ha pubblicato delle foto che li mostra in costume e in piscina. I fan li hanno definiti entrambi molto sexy.

Tra le coppie più note all’interno del mondo dello spettacolo, c’è anche quella formata da Emanuel Lo e Giorgia. Lui è famoso soprattutto grazie ad Amici, dove lavora come coreografo e insegnante di danza, mentre lei è senza dubbio una delle cantanti italiane più famose di sempre, anche a livello mondiale.

I due hanno sette anni di differenza e sono ormai una coppia piuttosto solida, dato che stanno insieme dal 2004 e hanno anche un figlio, Samuel, nato nel 2010. Si sono conosciuti nel 2003 grazie al lavoro: lui faceva parte del corpo di ballo di lei, selezionato per il tour promozionale dell’album Ladra di vento. Prima di conoscere il ballerino, la cantante aveva avuto una relazione lunga e importante con il collega Alex Baroni dal 1997 al 2001; nel 2002 il cantante è morto in un tragico incidente stradale. Le storie d’amore di lui prima di lei, invece, non sono note.

La coppia al momento si sta godendo le meritate vacanze e pochi giorni fa hanno pubblicato delle foto sui rispettivi profili Instagram, mentre si coccolavano e scambiavano effusioni in una piscina. Queste immagini hanno immediatamente scatenato i fan.

Emanuel Lo e Giorgia in piscina, le foto in costume

Sia Emanuel Lo sia Giorgia sono molto attivi sui social e pubblicano regolarmente foto e video su Instagram, dove raccontano ai fan che cosa fanno durante la giornata, parlando sia della vita professionale sia quella privata. Per il momento il lavoro è in stand-by e i due sono partiti per godersi qualche giorno insieme di puro relax.

Hanno quindi postato su Instagram diverse foto in costume da bagno, mentre si scambiavano baci e coccole nella piscina della bellissima villa dove stavano soggiornando. Le foto hanno subito attirato migliaia di like e commenti, dove i follower hanno definito entrambi molto sexy e hanno apprezzato in particolare la bellezza della cantante, sempre bella e impeccabile anche senza indossare make up particolari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuel Lo Official (@emanuelloofficial)

Riguardo ai progetti futuri della coppia in termini lavorativi, non si conosce molto. Non si sa se Giorgia parteciperà a Sanremo anche quest’anno (l’anno scorso è arrivata sesta con Parole dette male), mentre è ancora incerta la conferma di Emanuel Lo nel corpo insegnanti di Amici. Si parla, invece, di un possibile allontanamento del collega Raimondo Todaro in seguito a un litigio con Maria De Filippi.