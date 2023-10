Lorella Cuccarini confessa: ecco perché non è tornata in Rai | “Ci sono situazioni…”

La showgirl Lorella Cuccarini ha rivelato perché ha deciso di non tornare più a lavorare in Rai, spiegando che le avevano fatto un’offerta interessante.

Ormai da oltre quarant’anni, Lorella Cuccarini domina sul mondo dello spettacolo. Ha iniziato a lavorare in questo ambiente negli anni ’80, quando era appena ventenne, dopo essere stata scoperta dal conduttore Pippo Baudo. Da qui, è diventata la valletta di punta di molti show di varietà, in perenne competizione con la collega Heather Parisi.

Nonostante abbia debuttato in Rai – e ci sia rimasta anche per tanti anni – da diverso tempo oggi lavora prevalentemente in Mediaset. Uno dei suoi programmi di punta è senza dubbio Amici, dove, da alcune edizioni, fa parte del corpo docenti della scuola e insegna ballo. I suoi battibecchi con Alessandra Celentano o Raimondo Todaro sono molto famosi.

Di recente, la cantante ha rivelato in un’intervista a Tv, sorrisi e canzoni che Rai le aveva fatto un’offerta molto interessante per tornare a lavorare nel palinsesto. Lei, tuttavia, ha deciso di rifiutarla: ecco perché ha fatto questa scelta.

Lorella Cuccarini, perché ha detto no alla Rai

Negli ultimi mesi, in Rai si sta svolgendo una vera e propria rivoluzione: alcuni conduttori di punta – come Fabio Fazio e Luciana Littizzetto – se ne sono andati e altri sono arrivati – si pensi per esempio a Teo Mammucari, che ora è a Ballando con le stelle. A quanto pare, il palinsesto aveva provato a riportare a sé anche la biondissima Lorella Cuccarini, ma lei non ha voluto.

Il motivo è molto semplice e dolce: si trova troppo bene nello studio di Amici, al fianco di Maria De Filippi e gli altri colleghi. Lì ha trovato una famiglia: “Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi.”

Ha poi continuato: “Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione. Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa“. Per questo, per il momento un ritorno della ballerina a Rai sembra improbabile.