Orietta Berti, perché non si ritira: lo confessa lei stessa

La celebre cantante Orietta Berti continua a lavorare nel mondo dello spettacolo collezionando grandi successi e al momento non ha intenzione di andare in pensione: ecco perché.

Senza dubbio, Orietta Berti è una delle cantanti italiane più famose di sempre. Oggi ha 80 anni – compiuti lo scorso giugno – e lavora nel mondo della musica e in generale dello spettacolo da quando era giovanissima. In tutto il corso della sua carriera ha pubblicato ben 54 album e ha venduto oltre sedici milioni di dischi in tutto il mondo.

L’artista ha partecipato a Sanremo numerose volte e proprio grazie alla partecipazione di una delle ultime edizioni si è fatta notare anche dalle generazioni più giovani, che hanno iniziata a seguirla e ad apprezzarla. Lei, poi, ha conquistato definitivamente i ragazzi quando ha inciso Mille insieme a Fedez e Achille Lauro, conosciuti proprio sul palco dell’Ariston.

Orietta Berti, però, non è solo una cantante, ma anche un personaggio televisivo. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip come opinionista l’anno scorso, ora è tornata con un nuovo programma, Io Canto Generation, con il ruolo di giurata. A questo punto ha spiegato che non si tratterà della sua ultima apparizione televisiva e che non intende ritirarsi.

Orietta Berti non si ritira: “Se mi tolgono questo lavoro, sarei depressa”

Il 16 novembre inizierà Io Canto Generation su Canale 5 e qui il pubblico potrà salutare un’altra volta Orietta Berti, che collaborerà allo show come giurata. Si tratterà di un talent show per giovani promesse divise in squadre capitanate da artisti come Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Gli altri giudici invece saranno Michelle Hunziker e Claudio Amendola.

Durante un’intervista per Repubblica, la cantante dai capelli rossi ha raccontato che questo non sarà il suo ultimo programma perché non ha nessuna voglia di andare in pensione, nonostante abbia ormai 80 anni. “Se mi tolgono questo lavoro mi cambierebbe il carattere, sarei depressa: lavorare con gente giovane ti mantiene giovane” ha confessato.

Infine, ha rivelato di adorare lavorare con persone molto più giovani di lei e che a sua volta lei stessa è amatissima dai giovani. Secondo lei, il segreto consiste proprio nel suo modo di fare, schietto e sincero, per niente costruito: “Per il mio modo di fare: sono schietta, faccio anche gaffe. Mi piacciono gli animali. Tranne qualche scalmanato che fa cose da pazzi, i giovani amano la natura” ha raccontato.