Barbara D’Urso a Sanremo al posto di Amadeus: ecco tutta la verità

Da qualche tempo circola la voce che la conduttrice Barbara D’Urso potrebbe partecipare alla prossima edizione di Sanremo. Ecco che cosa ha risposto lei.

Quest’anno per Barbara D’Urso è ricco di novità. Dopo oltre vent’anni in Mediaset, il suo contratto non è stato rinnovato e non le è stato affidato alcun programma. Il suo storico Pomeriggio 5 è passato nelle mani della giornalista Myrta Merlino, dopo l’idea di Piersilvio Berlusconi di rinnovarlo con uno scopo più culturale e meno trash.

La conduttrice non si è esposta troppo dopo questo addio forzato, ha solo detto che avrebbe voluto poter salutare il suo pubblico, che l’ha sostenuta per oltre dieci anni (lo show esiste dal 2008). Si è parlato molto del suo futuro nel mondo dello spettacolo e sembra che potrebbe spostarsi dalla televisione allo streaming, ma finora non ci sono notizie ufficiali.

Al momento è tornata a Milano, dove sta lavorando nei teatri con lo spettacolo Taxi a due piazze. Di recente ha annunciato che non ha intenzione di andare presto in pensione e negli ultimi giorni è nata la voce che la si potrebbe vedere tra alcuni mesi al fianco di Amadeus a Sanremo.

Barbara D’Urso condurrà Sanremo insieme ad Amadeus?

La possibilità di vedere Barbara D’Urso al fianco di Amadeus nella prossima edizione di Sanremo non è piaciuta a tutti. I conduttori Francesco Fredella e Gianni Simioli l’hanno telefonata a sorpresa mentre erano in onda con il loro programma Protagonisti, e lei invece si trovava dietro le quinte del teatro, poco prima del debutto di Taxi a due piazze.

Gianni Simioli le ha lanciato una provocazione dicendo: “Lascia stare Amadeus, se mi fanno direttore artistico del Festival di Napoli, ti chiamo a condurlo“. Lei non si è lasciata sopraffare e ha ribattuto ironicamente: “Io non so di cosa stai parlando, ma se parli del Festival di Napoli, io l’ho anche già presentato! Resto a disposizione per Napoli“.

Da questa risposta sembra che Barbara D’Urso non sia stata inclusa nel progetto Sanremo e che probabilmente non lavorerà insieme ad Amadeus. D’altronde, le novità per Sanremo 2024 sono ancora top secret e le notizie già confermate in proposito sono pochissime. C’è chi mormora che il co-conduttore quest’anno potrebbe addirittura essere Gerry Scotti.