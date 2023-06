Claudio Amendola e le droghe: “Cocaina per qualche anno”, il racconto straziante

La confessione shock di Claudio Amendola a Belve: “Per anni ho fatto uso di droghe”

Claudio Amendola è figlio degli attori e doppiatori Ferruccio Amendola, nato a Torino ma di origini romane, e Rita Savagnone. Nel 1986, ha recitato accanto a Jerry Calà nella sesta puntata della miniserie TV Professione vacanze, interpretando il ruolo dell’attaccante Antonio Palombelli. La miniserie è stata mandata in onda l’anno successivo e ha visto anche la partecipazione di Isabella Ferrari.

Nel 1993, Amendola ha vinto il premio David di Donatello come miglior attore non protagonista per il film Un’altra vita, in cui recitava insieme a Silvio Orlando e Antonello Fassari. Nel 1998, l’attore ha lavorato nel film drammatico Mare largo con Isabella Ferrari. Nel 1999, ha interpretato un brigante nel film La carbonara di Luigi Magni, con Nino Manfredi. Nel 2000, ha recitato con Carlo Buccirosso nel film Il grande botto, interpretando il ruolo di un ex calciatore dell’Inter.

Nel 2002, è apparso nel film Napoléon nel ruolo di Gioacchino Murat. Nel 2003, ha condotto il programma del sabato sera su Rai Uno intitolato Amore mio, diciamo così. La filmografia dell’attore è molto ricca. Tra i lavori più celebri troviamo Come un gatto in tangenziale, I Cesaroni, Nero a metà, Dov’è mia figlia. L’attore romano è tra i più acclamati dal pubblico italiano.

La vita amorosa di Claudio

Il volto noto è stato sposato dal 1983 al 1997 con la doppiatrice Marina Grande: dalla loro unione sono nate due figlie: Alessia, nata nel 1984, che è anche doppiatrice e nel 2010 ha reso Claudio nonno a 47 anni, e Giulia, nata nel 1989. Nel 1997, l’interprete romano inizia una relazione con l’attrice Francesca Neri, conosciuta sul set del film Le mani forti. Da questa felice relazione è nato Rocco nel 1999. Dopo 13 anni di fidanzamento, Claudio e Francesca hanno deciso di sposarsi in privato l’11 dicembre 2010 a New York. Purtroppo, come spesso accade, nell’ottobre del 2022, la coppia si è separata dopo 25 anni trascorsi insieme.

“Sono stato dipendente dalla cocaina”

Durante una puntata di Belve, condotto da Francesca Fagnani, la conduttrice ha affrontato il tasto dolente delle droghe. L’attore subito ha raccontato:

“Le ho provate tutte per poter dire che fanno schifo, tranne l’eroina che mi ha sempre fatto terrore… Sono riuscito a superare alcune dipendenze perché c’è sempre stato qualcosa di più importante, e sono stati sempre i miei figli”.

La giornalista subito ha colto la palla al balzo, chiedendo all’attore quale fosse stata nello specifico la sua dipendenza: Giulio de I Cesaroni, senza alcun filtro, ha ammesso esplicitamente che ha provato la cocaina per qualche anno. “Ma non era una dipendenza fisica, piuttosto un modo di vivere, una sorta di finta goliardia, ed è stata anche quella una cosa importante”. L’attore ha poi dichiarato di avercela fatta da solo a smettere di utilizzare quella robaccia.

“Quando mi sono trovato in una situazione in cui dovevo essere lucido e invece non lo ero”, ha ammesso l’attore, “e per fortuna sono riuscito a diventarlo grazie alla paura e alla responsabilità che potevo assumere solo io in quel momento”. L’attore è riuscito a smettere, grazie alla sua grandissima forza di volontà e senza l’aiuto di nessun genere.