Mara Venier di nuovo malata: “L’ho preso forte. Bisogna stare attenti” | Ecco come sta

La conduttrice più amata dagli italiani, zia Mara sta di nuovo male. Questa volta il colpo l’ha accusato bello forte. Ecco cosa le è successo.

Mara Venier, la “zia d’Italia” sta di nuovo male: la conduttrice del programma pomeridiano Rai 1, che va in onda di domenica, DomenicaIn, la scorsa settimana non si è presentata in studio.

Mara Venier infatti è risultata positiva al Covid, costringendo la puntata in diretta del 12 novembre ad essere sostituita da una versione speciale di Il meglio di.

La notizia della malattia è stata confermata dalla stessa Mara che, attraverso un video condiviso sul suo profilo Instagram, ha spiegato il motivo della posticipazione della programmazione.

La puntata infatti, originariamente programmata per quel giorno, avrebbe visto al presenta di numerosi ospiti di spicco e personalità importati dello showbusiness, alcuni anche amici di Zia Mara.

Tra questi infatti erano previsti durante la trasmissione il conduttore Teo Mammucari, gli attori Damiano Gavino, Nicolas Muapas, Greta Scarano.

Come sta zia Mara?

Con una comunicazione via social, sul suo profilo personale di Instagram, Mara Venier conduttrice del programma DomenicaIn, ha voluto spiegare il motivo della sua assenza durante la puntata rimandata del 12 novembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier infatti ha pubblicato un video in cui ha detto che: “Come avete visto la puntata di oggi di DomenicaIn era un Meglio di. Non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid, un Covid anche bello forte. pensavo fosse un’influenza, poi ho fatto un tampone ed è uscito il Covid. Sono sicura che domenica prossima sarò in diretta di nuovo. Volevo ringraziare tutti per i messaggi. Non riesco a rispondere a tutti, grazie di cuore per l’affetto. Sto Covid è veramente maledetto. Bisogna stare attenti, continuare a stare attenti. ” ha ribadito la conduttrice, concludendo poi con: “Ci vediamo domenica prossima, sono sicura che starò bene”. Una vera sfortuna per Mara Venier ma, c’è anche da dire che anche un’influenza molto pesante come il Covid non riuscirà a piegarla: lei che nella vita ha affrontato e vinto malattie ben peggiori come il tumore al seno.

Per la sua lotta contro il tumore, per ben due volte, Mattarella ha voluto premiarla con il riconoscimento all’Airc grazie ai suoi 25 anni di DomenicaIn svolti anche nel sensibilizzare il pubblico sul problema:

“Credere nella ricerca ad ogni costo perché la prevenzione e la ricerca ti salvano la vita”.