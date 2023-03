Iva Zanicchi mette la mano proprio lì: la scena da panico in diretta tv

Iva Zanicchi è una delle donne più amate d’Italia. Durante l’esibizione del “Cantante Mascherato” ha allungato la mano per capire di chi si trattasse e si è scatenato il panico in diretta televisiva.

Iva Zanicchi è una donna dello spettacolo italiano, ha tantissime competenze ed è infatti una conduttrice televisiva, cantante, attrice, opinionista e anche una ex politica. Tra i moltissimi talenti di Iva, si contraddistingue la passione per il suo lavoro che trasmette a tutto il supplico, in particolare per la sua determinazione e grinta che hanno sempre fatto parte del suo carattere.

La conduttrice ha dato avvio alla sua carriera come cantante nel ’60 diviene nota e una caratteristica che il pubblico italiano ha sempre apprezzato è la sua abilità di cantare ed eccellere in qualsiasi genere musicale. La donna ha molti soprannomi, è conosciuta ad esempio come Il Pollice della canzone italiana e L’acquila di Ligonchio che è il paese delle sue origini.

Iva ha partecipato ben undici volte al Festival di Sanremo, vincendo tre edizioni, facendosi notare anche lì per il suo talento da attrice e conduttrice. Un dettaglio che in pochi conoscono, è che dal 2008 al 2014 Iva è stata anche Membro del Parlamento europea.

La Zanicchi è molto riservata rispetto la sua vita privata ma i suoi fan la seguono in qualsiasi luogo vada e a qualsiasi programma partecipi, riceve ad ogni modo e ogni volta che appare dietro gli schermi un grandissimo sostegno dal pubblico. La cantante è stata sposata con Antonio Ansoldi con il quale ha avuto una figlia Michela, oggi è in compagnia di Fausto Pinna.

Iva Zanicchi adesso dietro gli schermi

Oggi Iva Zanicchi è molto seguita anche dal pubblico più giovane, lei come altre sue colleghe coetanee, sono riuscite a farsi apprezzare da ogni tipo di pubblico e target. Una delle sue ultime apparizioni televisive è stata a Ballando con le Stelle, dove si è rivelata una delle concorrenti più brave, lasciando tutti a bocca aperta.

Pochissime ore fa ha partecipato anche ad un altro show, dove un suo gesto ha scatenato il panico tra i presenti, colleghi inclusi. Tra risate e applausi, si è fatta apprezzare ancora una volta.

Iva Zanicchi e la curiosità

Iva Zanicchi ha partecipato all’ultima puntata di Domenica In, show della collega Mara Venier, che ha ospitato i protagonisti della nuova edizione Il Cantante Mascherato. La Venier ha infatti voluto portare in studio questi talenti e mettere alla prova i personaggi noti in studio, avrebbero dovuto scoprire di chi si trattava e il sesso.

Iva a quanto pare, incuriosita, avvicinandosi ad uno di questi cantanti mascherati, ha allungato la mano e Mara ha fatto notare a tutti il gesto, Iva poi ha dichiarato: “E’ un uomo sicuro perchè gli ho toccato il pacco”, il studio e gli altri ospiti non hanno trattenuto le risate e i commenti.