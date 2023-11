Fedez attaccato senza pietà: “quanta incoerenza” | Cosa è successo

Fedez attaccato da Matteo Bassetti e tacciato di incoerenza per via di alcune dichiarazioni sul bonus psicologo

Fedez è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa la scorsa domenica sera. Nel corso dell’intervista, il cantante ha toccato diversi argomenti, da quelli più leggeri come una ipotetica possibile conduzione del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus fino ad affrontare la tematica della salute mentale, a lui personalmente cara.

Nelle dichiarazioni però qualcosa non deve essere andato giù a Matteo Bassetti, che a poche ore di distanza dalla puntata ha voluto esprimersi e commentare. Sembra che ora, il virologo che nel periodo del Covid non si risparmiava in quanto a presenze televisive, voglia dire la sua anche nei confronti dell’artista ed influencer. Ma cosa avrà urtato la suscettibilità di Bassetti?

Dopo Sanremo “quanta incoerenza”…

“Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul “bonus psicologo”. – ha continuato su Twitter il noto virologo – È la stessa persona? Quanta incoerenza!”

Ora vai a capire cosa c’entri un episodio goliardico nel corso di una manifestazione artistica con l’influenza su eventuali problematiche di salute mentale e l’intenzione di tutelare tutti coloro che possono trovarsi a dover affrontare una condizione difficile da questo punto di vista. Sembra proprio che ormai la sua laurea in medicina sia un lasciapassare per un’esposizione mediatica su tutti gli ambiti.

Bassetti e il Natale

Non solo le critiche a Fedez, nei giorni scorsi Matteo Bassetti ha anche parlato dell’importanza di tutelare le tradizioni cristiane.

“Proporre di chiamare il Santo Natale, festa di fine anno, per non urtare la sensibilità di altre religioni è pericoloso e sbagliato. Saper difendere le nostre tradizioni dovrebbe essere un dovere di tutti. Quindi è importante difendere certe tradizioni”, ha affermato.

Per poi proseguire: “Tuteliamo le nostre tradizioni cristiane: spero che qualcuno dopo aver proposto di cambiare il nome al Natale, non deciderà anche di cambiare il nome agli ospedali italiani intitolati ai Santi….non rispettare le tradizioni , anche cristiane è sintomo di profonda ignoranza e di mancanza di rispetto per la nostra storia”. Insomma ormai il virologo sembra si stia guadagnando una poltrona da…opinionista.