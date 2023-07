“Da brividi”: Anna Tatangelo si mostra in costume | Che bomba [FOTO]

Anna Tatangelo una bomba sexy e si mostra in forma smagliante nello scatto Instagram che scalda i suoi follower

Anna Tatangelo dopo essersi lasciata alle spalle la lunga storia con Gigi D’Alessio, si gode la nuova vita e si dedica a sé stessa, rinnovando il look e mantenendo il suo fisico scultoreo sempre più in forma. Di recente le si attribuisce la storia con il modello Mattia Narducci, conosciuto dopo la breve relazione con il rapper e attore Livio Cori.

Nonostante qualcuno tempo fa abbia paventato aria di crisi, tutto sembra andare a gonfie vele con il modello, visto che Anna Tatangelo e Mattia Narducci si mostrano sui social in questa calda estate 2023 in scatti appassionato e si amano alla follia, tanto che in vacanza a Ibiza si lasciano andare alla passione pubblica. E così sui social postano le immagini delle loro serate bollenti: Mattia tiene in braccio Anna che si abbandona tra le sue braccia in un bacio di fuoco.

La Tatangelo e le sue curve mozzafiato

In una carrellata di scatti che la mostrano in bikini e felice sotto il sole delle Baleari, Anna Tatangelo è una vera bomba sexy. Distesa a bordo piscina si crogiola nel dolce far niente estivo e per la gioia dei follower mostra le sue curve mozzafiato.

Un bel caffè sotto l’ombrellone e poi pronti ad affrontare la serata in una nota discoteca. Qualche commento sottolinea come negli ultimi tempi la cantante stia puntando un pochino troppo sull’esposizione estetica stimolando commenti fin troppo espliciti dell’utenza maschile e allora ecco che fioccano frasi come: “Ma veramente ti piacciono tutti questi commenti di maschietti arrapati…non è questa la bellezza vera”, compensati dai tanti apprezzamenti: “Sempre la donna più bella e irresistibile, seducentissima del mondo. Semplicemente da innamorarmi immediatamente” o “Una gioia”, “Mamma mia”.

Passione alle stelle

Anna Tatangelo e Mattia Narducci stanno insieme da qualche mese. All’inizio hanno vissuto la loro storia con discrezione ma piano piano sono usciti allo scoperto e adesso la passione è sotto gli occhi di tutti.

Non si contengono neanche in pubblico, dove si lanciano in calde effusioni e sui social spuntano le immagini dei loro baci mezzi nudi, con la cantante che indossa solo un accappatoio e i tacchi alti. Del resto ormai Mattia è stato presentato alla famiglia, per cui non c’è motivo di vivere questo amore in maniera clandestina.

