Cristina Scuccia, la sorpresa per l’ex suora dopo l’Isola dei famosi

L’ex suora Cristina Scuccia è tornata a casa dopo la fine della sua esperienza all’Isola dei famosi. Per festeggiare il rientro alla normalità, ha compiuto un gesto speciale.

L’Isola dei famosi finisce qui per Cristina Scuccia. La ragazza, ex suora e vincitrice di The Voice 2014, nell’ultimo anno ha rivoluzionato completamente la sua vita. Ha dismesso per sempre gli abiti ecclesiastici ed è tornata a vivere nel mondo “normale”. Ha voluto tornare subito nell’ambiente televisivo e, dopo diverse ospitate ai talk show – tra cui Verissimo di Silvia Toffanin – è partita come naufraga per l’Isola dei famosi.

Questa edizione del reality è iniziata col botto, quando la conduttrice Ilary Blasi ha esordito nella prima puntata con una palese frecciatina all’ex compagno Francesco Totti, dal quale si era separata da poco dopo il tradimento con Noemi Bocchi. Il pubblico ha particolarmente apprezzato lo show, che si è concluso ufficialmente pochi giorni fa, con il trionfo di del conduttore radiofonico Marco Mazzoli. Al secondo e al terzo posto si sono piazzati Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero.

La ex Suor Cristina, invece, ha conquistato la semifinale, piazzandosi al sesto posto, subito dopo Pamela Camassa e Alessandra Drusian. La ragazza, appena tornata a casa, ha deciso di festeggiare il suo rientro facendosi un regalo importante.

Cristina Scuccia, il regalo dopo l’Isola dei famosi

Una volta rientrata in Italia dopo la fine dell’Isola dei famosi, Cristina Scuccia ha festeggiato con un regalo personalissimo: un nuovo piercing, che ha scelto di farsi al naso. Si tratta di un piccolo cambiamento, ma molto grande e importante in realtà per lei, tanto che ha voluto testimoniare tutto il processo sul suo profilo Instagram, tramite alcune stories. In realtà, aveva già un piercing al naso, ma è probabile che durante il reality sull’isola si fosse chiuso, quindi ha deciso di rifarlo.

Un altro passo verso il cambio di look per l’ex suora, che si è affidata alle sapienti mani di una tatuatrice esperta per questo cambiamento fisico. La 35enne, infatti, già dall’intervista scandalo a Verissimo, aveva rivelato a Silvia Toffanin che questo sarebbe stato il suo anno, un anno speciale, in cui intendeva rinascere e mostrare al pubblico una Cristina completamente diversa.

Per ora l’influencer non ha rivelato di avere in programma altri progetti lavorativi in televisione, ma staremo a vedere per il futuro. Per il momento, sembra che sia semplicemente intenzionata a godersi l’estate, come una qualsiasi donna della sua età.