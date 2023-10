Hunger Games, il regista Francis Lawrence sul nuovo film: “Non verrà diviso in due parti”

Il regista del prossimo film di Hunger Games ha dichiarato che la pellicola non verrà divisa in due parti.

Francis Lawrence ha affermato che Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente non verrà separata in due parti. Il prossimo 22 novembre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo capitolo della saga cinematografica di Hunger Games, dal titolo ufficiale di Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente.

Il regista Francis Lawrence, regista di tre dei quattro film precedenti della saga, ha affermato che questa pellicola non verrà divisa in due parti come era invece stato fatto per Hunger Games: Il canto della rivolta.

Francis Lawrence sul prossimo film di Hunger Games: “Non verrà diviso in due parti”

La saga cinematografica di Hunger Games con protagonista Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen si era conclusa con Hunger Games: Il canto della rivolta, un film diviso in due parti uscite rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Regista di quei due capitoli così come del secondo film Hunger Games: La ragazza di fuoco è Francis Lawrence, che ha diretto anche il prossimo Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente.

Proprio in merito a Hunger Games: Il canto della rivolta, Francis Lawrence ha voluto allontanare le voci in merito ad una possibile divisione in due parti anche della prossima pellicola del franchise. Queste le parole del regista statunitense nel corso di un’intervista rilasciata per People:

“Mi pento totalmente di aver diviso il film tratto dall’ultimo capitolo della saga letteraria di Suzanne Collins in due parti diverse. Non sono sicuro del fatto che se ne pentano tutti, ma io sì sicuramente. Dopo aver ascoltato tutte le reazioni dei fan, dei critici e delle persone coinvolte ho capito che è stato frustrante. In un episodio di una serie tv se c’è un cliffhanger bisogna aspettare al massimo una settimana oppure si possono vedere subito gli episodi successivi. Ma far aspettare la gente per un anno intero non credo sia stata una buona mossa. Non dividerò La Ballata dell’Usignolo e del Serpente in due parti. Farò semplicemente un film più lungo“.

Il nuovo capitolo della saga di Hunger Games

Tra poco più di un mese sarà dunque disponibile in sala Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente. La pellicola rappresenta un prequel del primo Hunger Games del 2012 diretto da Gary Ross, per cui nel film non sarà presente la Katniss Everdeen di Jennifer Lawrence.

Protagonista del nuovo capitolo del franchise è Lucy Gray Baird, tributo del Distretto 12 interpretata da Rachel Zegler che avrà come mentore un giovanissimo Coriolanus Snow interpretato invece da Tom Blyth.