Air, Viola Davis sulla madre di Michael Jordan prima del film

Viola Davis interpreterà Deloris Jordan, madre di Michael Jordan, nel nuovo film Air, che uscirà il 5 aprile 2023. L’attrice ha rivelato che non conosceva l’importanza di questa donna nella vita del campione di basket.

Ben Affleck torna al cinema con Air nelle vesti di produttore. Il film racconterà la storia dell’iconico cestita Michael Jordan e si concentrerà, in particolare, sulla nascita delle famose scarpe a lui dedicate, le Air Jordan, realizzate da Nike. Si tratta, senza dubbio, di un modo nuovo di raccontare la storia del leggendario campione di basket, che ha già attirato l’attenzione e la curiosità dei fan.

Come rivelato anche dal produttore stesso, la pellicola si concentrerà anche sul rapporto tra il protagonista e la madre, Deloris Jordan. La donna sarà interpretata da Viola Davis che, come ha spiegato da Affleck durante un’intervista per The Hollywood Reporter, è stata richiesta proprio da Micheal Jordan stesso.

Anche l’attrice ha partecipato alla stessa intervista e ha parlato a lungo su questa relazione madre-figlio di cui non era a conoscenza. “Le madri sono le figure più importanti nella vita di chiunque, quindi sono rimasta molto colpita e commossa quando mi è stato chiesto di interpretare la madre di Michael“.

Air, il rapporto tra Michael Jordan e la madre Deloris

Air arriverà al cinema il prossimo 5 aprile. Non tutti sapevano che Michael Jordan ha sempre avuto un legame profondissimo con la madre Deloris, che lo ha sempre protetto. Il padre, invece, Michael Jordan Senior aveva un atteggiamento più duro nei suoi confronti e questo lo ha spronato a fare sempre meglio.

Viola Davis prima non conosceva la storia dietro al campione di basket, sua madre, il noto brand di scarpe e l’accordo che fu stipulato a riguardo. “Conosco Michael Jordan, ma non sapevo che Deloris avesse mediato questo accordo per garantirgli quell’enorme partecipazione nella realizzazione della scarpa e, a sua volta, proteggere la sua eredità. Volevo saperne di più su questa donna che ha avuto la forza e il coraggio di lottare per il valore del proprio figlio“.

Al film parteciperanno anche Julius Tennon, marito di Viola Davis, che interpreterà proprio il padre del campione, e altri attori famosissimi. Matt Damon sarà l’impiegato Nike Sonny Vaccaro, mentre Chris Tucker interpreterà Howard White, vicepresidente del brand Jordan. Infine, anche lo stesso Ben Affleck avrà una parte: sarà Phil Knight, uno dei fondatori di Nike.