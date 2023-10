Hunger Games, la prima clip che mostra il personaggio di Viola Davis

A novembre Hunger Games tornerà al cinema con La ballata dell’usignolo e del serpente: tra i personaggi principali c’è anche Viola Davis, che interpreta la villain Volumnia Gaul. Ecco la prima clip che la mostra.

Nonostante la saga sia terminata circa dieci anni fa, Hunger Games sta per tornare al cinema. L’uscita de La ballata dell’usignolo e del serpente è prevista in Italia per il 15 novembre: non si tratta di un seguito, ma di un prequel, che esplora il personaggio di Coriolanus Snow da giovane, quindi prima che diventi il cinico presidente di Capital City. Nei vecchi film era interpretato da Donald Sutherland, mentre questa volta ci sarà Tom Blyth.

Il film si ispira ovviamente al romanzo uscito nel 2020, che appartiene alla serie scritta da Suzanne Collins. Fu un vero e proprio fenomeno editoriale che conquistò gli adolescenti di tutto il mondo e i fan in generale furono soddisfatti dell’adattamento cinematografico: in quegli anni, in generale, il genere distopico tornò popolarissimo.

La pubblicazione del prequel ha riportato la serie in auge e in molti sono curiosi di conoscere di più sulla storia del presidente Snow. In questo caso sarà il protagonista, mentre l’antagonista sarà un personaggio femminile, la dottoressa Volumnia Gaul. Per interpretarla è stata scelta l’attrice Viola Davis: ecco la sua prima clip.

La ballata dell’usignolo e del serpente, la prima clip con Viola Davis

In La ballata dell’usignolo e del serpente, prequel di Hunger Games, Viola Davis interpreta la malvagia Volumnia Gaul. L’attrice recita da anni, ma ultimamente ha attirato positivamente l’attenzione per la sua partecipazione ad Air, dove aveva il ruolo della madre del campione Michael Jordan.

Recentemente, i social ufficiali della saga ha pubblicato la prima clip che mostra Volumnia Gaul. Nel video si vede la dottoressa Gaul che presenta i vari ragazzi che parteciperanno agli Hunger Games, nonché altri personaggi importanti. Tra questi, ci sono il capo-stratega Dean Casca Highbottom – interpretato da Peter Dinklage, star di Game of Thrones – che viene accreditato come colui che ha inventato i giochi (che sono ancora molto lontani da quelli del primo film).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Hunger Games (@thehungergames)

Dalla clip si possono provare a cogliere le personalità di questi personaggi: se paradossalmente Dean Casca Highbottom sembra quasi pentito del suo ruolo di capo-stratega, la dottoressa Volumbia Gaul sembra trarne un certo godimento, facendo intuire la sua personalità malvagia e senza scrupoli. In generale, si tratta di un personaggio importantissimo, che influenzerà enormemente – ma negativamente – lo sviluppo di Coriolanus Snow e che lo porterà a trasformarsi nel presidente Snow che conosciamo. Chi invece lo influenzerà positivamente è l’amica Lucy Gray Baird, interpretata da Rachel Zegler.