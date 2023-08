Addio al giovane attore Angus Cloud, il volto di Euphoria | Cosa è successo

L’attore delle serie televisiva Euphoria, Angus Cloud è morto all’età di 25 anni. Sconosciute le cause del decesso.

Per i fan della serie televisiva Euphoria, Angus Cloud è Fezco, protagonista al fianco di Zendaya. Ieri la famiglia ha dato l’annuncio della sua morte, per cause sconosciute e a soltanto una settimana dalla dipartita del padre. L’attore, a quanto dichiarato dalla famiglia, stava cercando disperatamente di riprendersi dalla importante perdita, che aveva commentato sul suo profilo Instagram: “Miss u breh”.

Angus sembra soffrisse di depressione, ma non è ancora stata accertata la causa della morte.

La famiglia ha dichiarato in un commovente messaggio: “È con il cuore più pesante che abbiamo dovuto dire addio a un essere umano incredibile oggi. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus è stato speciale per tutti noi in così molti modi.”

La morte del padre

Suo padre era morto di recente e la star stava lottando con la sua perdita. “La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico“, ha aggiunto la famiglia nel comunicato ufficiale.

Nessuna causa di morte è stata confermata. Il dipartimento di polizia di Oakland (OPD) ha dichiarato al Mirror che stanno indagando sul decesso avvenuto in data 31 luglio 2023, subito dopo le 11:30, nell’isolato 200 di Euclid Avenue. La vittima è stata dichiarata morta sul posto. Quindi c’è un’indagine in corso.

La reazione della fidanzata e dei fan

Sydney Martin, presunta partner di Angus ha parlato della morte dell’attore in un emozionante post su Instagram. La modella ha pubblicato uno sfondo nero nelle sue storie su Instagram con una serie di sette emoji rossi dal cuore spezzato.

In un secondo post, Sydney ha condiviso una foto di Angus, con accanto il commento: “Il mio cuore è così spezzato. Ti amo per sempre“, aggiungendo un’emoji a cuore rosso e un’ala d’angelo. Ha continuato: “Non lascerò mai che il mondo ti dimentichi. Benedici benedici 1 amore“. Anche la HBO ha voluto commemorare l’attore: “Siamo incredibilmente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Angus Cloud. Aveva un talento immenso e una parte amata della famiglia HBO ed Euphoria. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia durante questo momento difficile“.

Dopo la notizia della sua morte, i fan hanno espresso il loro cordoglio sui social media. Su Twitter , un utente ha scritto: “Questo non è giusto, Angus Cloud dovrebbe essere ancora con noi in questo momento“. Un altro ha aggiunto: “Riposa in pace Angus Cloud, tu e Fez ci mancherete entrambi“.