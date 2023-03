Rachel Zegler: da Supergirl a Dea dell’Olimpo il passo è breve

Rachel Zegler, in una recente intervista ha dichiarato che avrebbe potuto essere Supergirl nel film The Flash con Ezra Miller. In seguito la proposta venne annullata in favore della sua partecipazione in Shazam! Furia degli Dei. Cosa sarà successo?

Alla fine, i provini delle star sono in balia degli eventi come un qualunque colloquio di lavoro, in quanto la regola generale è la medesima, se piaci vieni scelto se no avanti un altro. Per Rachel Zegler è successa una cosa simile, anche se il fallimento di “un colloquio” le ha aperto un mondo più ampio. Come ha fatto la Zegler, in lista per il personaggio di Supergirl a fianco di Ezra Miller in The Flash a finire in Shazam! Furia degli Dei? Scopriamolo insieme.

Lo spot che ha spoilerato un cammeo in Shazam 2

Come sapete ormai per certo, Rachel Zegler fa parte del cast di Shazam! Furia degli Dei, al cinema dal 17 marzo 2023. Il secondo capitolo del fortunato eroe bambino che per trasformarsi gli basta urlare il suo nome, è uno tra i più amati dell’Universo DC. La Zegler in questo nuovo sequel, interpreta la Dea Anthea, la quale insieme alle sue sorelle vuole vendicarsi di tutti i bambini diventati supereroi.

Come recita la sinossi ufficiali di Shazam 2: “Billy Batson e i suoi fratelli adottivi Freddy, Mary, Pedro, Eugene e Darla, anch’essi dotati di superpoteri, devono affrontare le tre figlie di Atlante: Hespera, Kalypso e Anthea”. L’epica battaglia fra qualche giorno disponibile sul grande schermo, promette di regalare allo spettatore intense emozioni. Nonostante i colpi di scena più eclatanti siano stati tenuti nascosti per mantenere alta la suspence dei fan, uno spot ha spoilerato un cammeo veramente “grosso”.

Questo ha fatto infuriare non poco il regista David F. Sandberg, il quale ha dichiarato: “Sono usciti dei grossi spoiler di Shazam. Se volete arrivare freschi in sala, magari non state online o guardate la tv con gli spot… in generale è un ottimo consiglio”. Vi riportiamo lo spot di seguito, per chi non volesse sapere il nome di questo fantastico personaggio che prenderà parte al film, potete tranquillamente scorrere l’articolo.

West Side Story le ha portato fortuna

Tornando al discorso principale del nostro articolo, la brava Rachel Zegler, prima di essere confermata nel cast di Shazam! Furia degli Dei, si è presentata per il provino per Kara alias Supergirl nel film The Flash accanto ad Ezra Miller. Ovviamente, visto che la parte è stata assegnata a Sasha Calle, avrete già capito come sia andata. Ma vogliamo svelarvi com’è andata veramente, secondo le parole della Zegler in persona:

“[Rich Delia] Venne da me proponendomi Supergirl per The Flash, ma non era un ruolo adatto a me. E lo pensava anche lui. Infatti mi propose un altro personaggio, questa volta per Shazam. C’erano già dei provini in corso, ma mi chiese di leggere ugualmente un passaggio. E l’ho fatto, via Zoom. All’epoca si poteva lavorare soltanto così, via Zoom, a causa del lockdown e della pandemia. Poi però siamo tornati in presenza, così ho letto per David Sandberg ed un’ultima volta con Jack Dylan Grazer. E pare che Jack abbia scelto me…”.

La sua stupenda interpretazione in West Side Story ha lasciato il segno: “Peter Safran, il nostro produttore, gli ha chiesto: ‘Quale ti è piaciuta di più? E lui ha risposto: ‘Beh, lei è Maria di West Side Story, quindi dobbiamo prenderla’. Jack è un grande fan di West Side Story, lo adora, quindi devo ringraziare lui se ho ottenuto la parte”.