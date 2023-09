The Toxic Avenger: perché Peter Dinklage?

Lo scorso 21 settembre è stato presentato il film diretto da Macon Blair.

I motivi per cui quella di Peter Dinklage è stata la scelta perfetta per il film The Toxic Avenger. La scorsa settimana è stato presentato a margine del Fantastic Feast The Toxic Avenger, film diretto da Macon Blair incentrato sul supereroe della Marvel oltre che remake della pellicola del 1984 diretto da Michael Herz e da Lloyd Kaufman. Nel ruolo del protagonista vi è Peter Dinklage.

La scelta di Peter Dinklage per The Toxic Avenger

Il remake di The Toxic Avenger è pronto a portare al cinema una nuova versione del personaggio già ammirato nel sopracitato film del 1984. Nel corso della fase di produzione del progetto, ad essere scelto per il ruolo del protagonista Winston Gooze è stato Peter Dinklage, con il regista Macon Blair che ha spiegato prima del debutto del film al Fantastic Feast il motivo preciso di tale decisione. Queste le sue parole:

“Si può fare riferimento a quella finestra di venti minuti all’inizio del film in cui è come se dovessimo attirare le persone verso questo personaggio e verso la sua situazione difficile. Il modo in cui cerca di relazionarsi con suo figlio, il modo in cui è un po’ fuori di testa. Nella società gli è stato riservato un trattamento crudele. E se gli spettatori non simpatizzano con lui in quei venti minuti allora da lì in poi non seguiranno il personaggio. Quindi sapevamo di volere un attore che suscitasse immediatamente un certo tipo di simpatia nel pubblico, che potesse anche essere molto divertente sia con i dialoghi che con la fisicità e che potesse allo stesso tempo essere anche piuttosto oscuro e pieno di rabbia. In sintesi che potesse soddisfare tutte queste caratteristiche“.

Il regista ha poi rivelato come Dinklage sia stato coinvolto in questo progetto in maniera abbastanza casuale:

“Ci sono alcuni attori che possono fare un po’ di questo e un po’ di quello, ce ne sono ancora di meno che possono fare tutto. Ancora meno sono coloro che riescono a fare tutto simultaneamente e che sono abbastanza famosi per dare il via al film, e questo era proprio ciò di cui avevamo bisogno. Quindi ho pensato di essere stato molto fortunato ad aver incontrato Peter ad un festival cinematografico, da lì siamo rimasti in contatto in maniera del tutto casuale“.

La trama di The Toxic Avenger

Seppur basato in parte sul film del 1984, questo The Toxic Avenger sarà incentrato su personaggi diversi. Il cast, oltre a Peter Dinklage, vede anche Kevin Bacon nei panni del malvagio magnate Bob Garbinger ed Elijah Wood in quelli di suo fratello Fritz Garbinger.

La trama segue per l’appunto le vicende di Winston Gooze, un ragazzo cui viene diagnosticata una malattia terminale che può essere curata solo tramite un trattamento estremamente costoso e che il suo avido e assetato di potere datore di lavoro si rifiuta di pagare. Dopo aver deciso di vendicarsi della propria azienda, Winston cade per sbaglio in dei rifiuti tossici trasformandosi così in un mostro deforme dedito però a fare del bene e a vendicarsi allo stesso tempo di tutti coloro che gli hanno fatto del male.