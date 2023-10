Bianca Guaccero, incubo ascolti con Liberi tutti | La Rai delusa prende una decisione

Ritorno da incubo per Bianca Guaccero su Rai Due con il programma Liberi tutti.

Incubo ascolti per Bianca Guaccero: scarsi i risultati del suo programma Liberi tutti. Nuovo flop in casa Rai. Il programma di Rai Due Liberi tutti si è rivelato per ora una delusione, con la prima puntata della trasmissione condotta da Bianca Guaccero che non ha fatto registrare grandi risultati per quanto riguarda gli ascolti.

Rai Due: flop di ascolti per Liberi tutti di Bianca Guaccero

Tra i nuovi programmi della Rai arrivati al proprio debutto vi era Liberi tutti, trasmissione condotta da Bianca Guaccero in onda in prima serata su Rai Due. Il nuovo format andato in scena per la prima volta lo scorso lunedì 23 ottobre si è però rivelato un clamoroso flop anche e soprattutto in termini di ascolti. A testimoniarlo ci sono i dati: 550.000 spettatori totali per uno share del 3.18%. Fare peggio di così era praticamente impossibile, con il ritorno della conduttrice affiancata da Peppe Iodice e dai Gemelli di Guidonia che è stato a dir poco da dimenticare.

Gli ultimi flop della Rai

Quella di Liberi tutti di Bianca Guaccero non rappresenta però di certo l’unica delusione di questo periodo per quanto riguarda la Rai. A rivelarsi sbagliate anche in questo inizio di stagione televisiva sono state molte altre scelte, basti pensare ad esempio anche e soprattutto a Fake News di Max Giusti in onda sempre in prima serata su Rai Due.

Poco proficuo a considerare ancora gli ascolti anche il ritorno di Caterina Balivo con il programma del pomeriggio di Rai Uno La Volta Buona, con lo share che è addirittura crollato di tre-quattro punti. Stessa triste sorte è toccata anche a Il Mercante in Fiera di Pino Insegno su Rai Due, che nonostante la presenza all’interno delle puntate di numerose vip non è riuscito a riscuotere il successo inizialmente sperato.

In opposizione alle giustificazioni di vario tipo di chi ha fatto per ora flop vi sono però anche i casi positivi. Primo su tutti quello rappresentato da Boomerissima di Alessia Marcuzzi dello scorso anno come pure al clamoroso caso di Fabio Fazio. Mandato via dalla Rai dopo la chiusura della sua trasmissione Che Tempo Che Fa, il conduttore sta riscuotendo un successo straordinario dopo essere approdato con il suo show su Nove: per la prima serata di Nove già il 3% di share può essere considerato un ottimo risultato, con Fazio che ha invece addirittura superato ampiamente il 10% con oltre due milioni di telespettatori.

Un’altra scelta errata da parte della Rai, che continua ad essere trainata dalle varie trasmissioni condotte dagli irriducibili Carlo Conti, Mara Venier, Milly Carlucci e Amadeus.