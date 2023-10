Fabrizio Corona di nuovo in tribunale | Ancora guai con la giustizia

Ancora problemi con la giustizia per l’ex re dei paparazzi.

Nuovi problemi per Fabrizio Corona, ancora in tribunale a causa della vicenda del calcioscommesse.

Nuovi guai con la giustizia per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi dovrà fare presto ritorno in tribunale in quanto indagato per diffamazione. Al centro di tutto ancora l’ormai nota vicenda legata allo scandalo del calcioscommesse.

Fabrizio Corona di nuovo in tribunale

Fabrizio Corona è indagato per diffamazione. L’ex re dei paparazzi è tornato al centro di vicende di carattere giudiziario a causa della nota vicenda relativa al calcioscommesse che sta sconvolgendo il mondo del calcio italiano. Quello delle scommesse illegali da parte dei calciatori è un caso che sta facendo tremare l’intera Serie A, con Corona che è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella vicenda grazie alle sue rivelazioni e indiscrezioni.

Proprio per tale motivo, Fabrizio Corona è però finito nel mirino di diversi calciatori, che per essersi sentiti tirare ingiustamente in ballo hanno deciso di muoversi a loro volta non solo evidenziando la propria assoluta estraneità ai fatti ma scagliandosi anche contro Corona reo secondo loro di alimentare tramite il proprio sito di informazione false notizie. L’ex re dei paparazzi ha di conseguenza ricevuto diverse querele per diffamazione: tra queste le prime sono giunte da parte dell’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e del difensore della Lazio Nicolò Casale, considerati coinvolti da Corona nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia.

In seguito a tutto questo è scattata un’indagine da parte della Procura di Milano, con Corona regolarmente iscritto nel registro degli indagati dal procuratore capo Marcello Viola e dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella.

Caso scommesse: cosa può accadere a Fabrizio Corona

In questa fase dell’inchiesta l’unico indagato al momento risulta essere proprio Fabrizio Corona. Tra i giocatori che hanno affermato negli ultimi giorni di essere pronti a passare alle vie legali c’è stato anche il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, ma non è da escludere che da qui alle prossime settimane se ne possano aggiungere anche altri.

Fabrizio Corona, come chiesto dai legali dei calciatori interessati, potrebbe tra l’altro essere indagato anche per l’ipotesi di reato di calunnia oltre che per rivelazione di segreto a causa dei verbali resi dall’imprenditore alla squadra mobile di Torino. Il diretto interessato non sembrerebbe però avere alcuna intenzione di tirarsi indietro in merito alla questione, con la vicenda che sembra al momento molto lontana dalla sua conclusione.