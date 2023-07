Nicolas Cage, Dracula potrebbe tornare dopo Renfield

Nicolas Cage e il suo Dracula potrebbero tornare, nonostante Renfield non abbia guadagnato al botteghino gli incassi sperati.

In estate sono usciti e sono ancora previsti tantissimi film al cinema. Non solo Barbie, Indiana Jones e Oppenheimer, ma il pubblico ha assistito anche al grande ritorno di Nicolas Cage, che si è messo alla prova con un ruolo decisamente diverso dal solito.

Ha interpretato il conte Dracula, celebre protagonista dei romanzi di Bram Stoker, in Renfield. Il titolo del film riprende il nome del giovane uomo che nei libri si presenta al castello in Transilvania e presto viene ridotto in schiavitù dall’affascinante e malvagio villain. L’ex agente immobiliare presto diventa sua succube, cadendo vittima di una sorta di sindrome di Stoccolma.

Ovviamente, la storia di Dracula ha avuto tantissimi adattamenti dall’uscita del romanzo nel 1897 e l’ultimo è proprio quello con Nicolas Cage e Nicholas Hoult. Il film è uscito al cinema il 25 maggio, ma non è stato il successo che i produttori si aspettavano. Nonostante ciò, al momento non si esclude un possibile ritorno dei personaggi.

Nicolas Cage interpreterà di nuovo Dracula in un sequel di Renfield?

Renfield ha guadagnato in tutto il mondo circa 27 milioni di dollari, contro un budget quasi del doppio che è stato speso per produrlo. Gli incassi non sono incoraggianti, ma la Universal non si sente di escludere un ritorno di Dracula e Nicolas Cage in progetti futuri.

Il regista Chris McKay recentemente ha dichiarato a Empire Magazine che l’era di Nicolas Cage nei panni del vampiro rumeno potrebbe non essersi conclusa qui. Ha implicitamente suggerito che il personaggio potrebbe non essere morto alla fine del film e che quindi potrebbe ritornare in un nuovo progetto. Ha spiegato che vorrebbe continuare la saga, aggiungendo anche altri personaggi celebri del romanzo, tra cui il cacciatore di mostri Van Helsing. Il primo film, quindi, potrebbe essere solo l’ingresso verso un universo dell’orrore da riscoprire.

“All’interno di ogni cella, Dracula è ancora vivo e alla fine potrebbe tornare. Ci sono delle scelte che ci fanno suggerire che potrebbe esistere un mondo di cacciatori di vampiri là fuori. Non è un grande azzardo dire che anche Van Helsing potrebbe ancora essere là“.

Nonostante il film non abbia guadagnato quanto previsto, in molti sostengono che Nicolas Cage meriti un’altra chance come Dracula. Per esempio, come riportato da ScreenRant, l’attore si è contraddistinto per la sua interpretazione energica ed eccentrica, consacrandolo a uno dei Dracula più epici di sempre.