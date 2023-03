Renfield: Nicolas Cage omaggia Bela Lugosi nello spot del film

Il prossimo 27 aprile arriva nei cinema italiani il nuovo film sul Conte Dracula.

A interpretare Dracula nel nuovo adattamento dell’iconico romanzo di Bram Stoker sarà Nicolas Cage.

A partire dal 14 aprile nelle sale cinematografiche statunitensi e dal 27 aprile in quelle italiane sarà possibile assistere ad un nuovissimo adattamento del celeberrimo romanzo Dracula di Bram Stoker. Si tratta per la precisione di Renfield, un film che vedrà nei panni del vampiro più famoso della storia Nicolas Cage.

Nicolas Cage richiama Bela Lugosi nello spot promozionale

Allo scopo di pubblicizzare Renfield, un film che punta a mettere in mostra una versione maggiormente moderna e umoristica del Conte Dracula, la Universal Pictures ha voluto diffondere un nuovo spot promozionale.

Protagonista Nicolas Cage, che appare nelle vesti di un Dracula che costituisce in maniera abbastanza evidente una sorta di richiamo e di omaggio a Bela Lugosi, storico interprete del temibile vampiro nel film del 1931 di Tod Browning: una pellicola rimasta nella storia del cinema e che ha rappresentato il primo adattamento come film sonoro del romanzo di Stoker.

Lo spot, della durata di circa 30 secondi, mostra nelle sue sequenze iniziali un flashback in bianco e nero sul primo incontro tra Dracula e Renfield, assistente del vampiro che dà il nome al film. Si tratta di scene che omaggiano chiaramente Bela Lugosi anche e soprattutto per via dei costumi indossati da Cage, molto simili a quelli della storia versione di Dracula del 1931.

Di seguito lo spot promozionale del film.

La regia e il cast di Renfield

Seguendo i toni horror-comedy di questo nuovo film, Nicolas Cage interpreta un Dracula che fa fatica a trovare dimestichezza con il mondo moderno. Per cercare di andare avanti un una realtà a lui quasi del tutto estranea, il Conte avrà necessario bisogno dell’assistenza di Renfield, che da parte sua spera però di riuscire a liberarsi molto presto del suo padrone dopo secoli e secoli di servitù per poter iniziare la tanto desiderata storia d’amore con una donna di nome Rebecca Quincy.

La regia di questo film è di Chris McKay, il regista di LEGO Batman – Il Film del 2017 e di La guerra di domani del 2021. Basata su un’idea del fumettista Robert Kirkman, la sceneggiatura di Renfield è invece opera di Ryan Ridley, che ha lavorato anche alla serie di Rick&Morty.

Per quanto riguarda infine il cast, la parte dell’assistente Renfield è interpretata da Nicholas Hoult (Mad Max Fury Road, X-Men Apocalisse, Deadpool 2, Tolkien). Insieme a lui presenti poi nella parte di Rebecca Quincy Awkwafina (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Ben Schwartz (The Afterparty), e Adrian Martinez (I sogni segreti di Walter Mitty, American Hustle – L’apparenza inganna, Focus – Niente è come sembra).