Barbie: si fa largo l’ipotesi sequel

Il film con Margot Robbie potrebbe essere seguito da alcuni sequel.

Il 20 luglio arriva al cinema Barbie: il film con Margot Robbie potrebbe avere dei sequel. Tra poco meno di un mese, il prossimo 20 luglio, farà il suo arrivo in tutte le sale cinematografiche italiane Barbie, attesissimo film diretto dalla regista Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni della celebre bambola. In attesa dell’uscita nelle sale della pellicola, nel corso di questi ultimi giorni si è già parlato anche dei possibili sequel.

Le possibilità di un sequel di Barbie

Secondo alcune recenti indiscrezioni, come ad esempio quelle rivelate da TIME, si starebbe già discutendo in merito ad un possibile sequel di Barbie. La stessa Margot Robbie ne avrebbe già parlato in prima persona con la Mattel, ovvero la nota azienda di giocattoli statunitense produttrice tra le altre cose anche della celebre bambola.

Le discussioni che starebbero avendo luogo dietro le quinte di Barbie non avrebbero però, almeno per il momento, convinto pienamente la Robbie, che per ora preferirebbe godersi esclusivamente l’uscita del primissimo film che è stato diretto da Greta Gerwig.

Queste le parole al riguardo da parte dell’attrice australiana:

“Da questo punto eventuali prossimi film potrebbero prendere un milione di direzioni diverse. Ma penso che si possa cadere in una sorta di trappola se si cerca di pianificare un primo film mentre si preparano anche i suoi sequel“.

A parlare della cosa è stato anche il CEO di Mattel ovvero Ynon Kreiz, con quest’ultimo che si è dimostrato invece estremamente entusiasta dell’idea di altri film incentrati su Barbie.

Nel caso il progetto dei sequel dovesse alla fine concretizzarsi, gli spunti per future trame non mancano di certo. Basti prendere in considerazione l’infinità varietà di progetti multimediali che vedono coinvolta la stessa Barbie, come ad esempio la serie di videogiochi Barbie Horse Adventures o anche il film del 2001 Barbie in the Nutcracker.

Il film in uscita il 20 luglio

In attesa di poterne sapere di più sui sequel di Barbie, le attenzioni sono per adesso indirizzate quasi esclusivamente verso il film di Greta Gerwig in uscita in Italia il 20 luglio.

Il film, che vede Margot Robbie nelle vesti di Barbie e Ryan Gosling in quelle di Ken, segue le vicende della celebre bambola, che all’improvviso si ritrova esclusa dal mondo di Barbieland. In seguito all’accaduto, la nostra protagonista si ritrova dunque costretta a mettere in gioco sé stessa per riuscire a cavarsela nel mondo reale.