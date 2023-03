Renfield: il trailer ufficiale del film con Nicolas Cage

L’ultimissimo trailer del nuovo film sul Conte Dracula con Nicolas Cage protagonista.

Uscito il trailer finale di Renfield, film diretto da Chris McKay con Nicolas Cage e Nicholas Hoult.

Tra poco più di due mesi, precisamente il prossimo 25 di maggio, sarà finalmente disponibile in tutte le sale cinematografiche italiane Renfield, il nuovissimo film incentrato sulla leggendaria figura del Conte Dracula con Nicolas Cage nei panni del vampiro più famoso e importante della storia del cinema.

Renfield: il trailer finale del film

Basato su un’idea originale del fumettista Robert Kirkman, Renfield è un film che punta a mostrarci un Dracula totalmente diverso rispetto alle sue numerose versioni precedenti. A fornire una prima idea in merito era stato lo spot promozionale della pellicola divulgato qualche giorno fa dalla Universal Pictures: i 30 secondi di clip ci pongono davanti ad un Conte che rappresenta un chiaro omaggio alla versione di Bela Lugosi e fortemente dipendente dal proprio assistente Renfield.

Dopo il primo trailer pubblicato lo scorso 5 gennaio, è ora stato divulgato anche l’ultimissimo trailer del film, che come spiegato dal regista Chris McKay nel corso di un’intervista a Collider costituisce una sorta di sequel diretto dell’iconico Dracula del 1931 di Tod Browning con Bela Lugosi nei panni del vampiro: “Continuo a ripetere a quelli del marketing che questo è l’unico sequel diretto del film del 1931. Vorrei che si sfruttasse questa cosa, sarebbe un modo divertente di presentare questa pellicola. Un sequel a così tanti anni di distanza costituirebbe una sorta di record (97 gli anni di distanza tra i due film)”.

Ecco dunque di seguito il trailer finale di Renfield.

Il cast e la trama

Sceneggiato da Ryan Ridley (Ghosted, Rick&Morty) e prodotto da McKay e Samantha Nisenboim in collaborazione con Robert Kirkman e David Alpert, Renfield conta su un cast composto principalmente da Nicolas Cage e Nicholas Hoult, che interpretano rispettivamente il Conte Dracula e l’assistente di quest’ultimo. In più, da segnalare la presenza nei panni di una donna dal nome di Rebecca Quincy di Awkwafina, che ha recitato in Jumanji: The next level del 2019 e in Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli del 2021 e che è stata in grado di aggiudicarsi un Golden Globe nel 2020 per la sua interpretazione in The farewell – Una bugia buona del 2019 di Lulu Wang.

Per quanto riguarda invece la trama, questa sarà incentrata sul rapporto tra il Conte Dracula e il suo storico assistente Renfield, desideroso di riuscire a farsi finalmente una propria vita e a distaccarsi così dal proprio padrone dopo diversi secoli di servitù.