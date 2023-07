The Retirement Plan: il trailer del film con Nicolas Cage

Il trailer ufficiale del film d’azione con protagonista Nicolas Cage.

The Retirement Plan è una commedia d’azione con protagonista Nicolas Cage: il trailer ufficiale della pellicola. Il prossimo 25 agosto far il suo arrivo nei cinema americani The Rerirement Plan, una nuova commedia d’azione che vede nei panni dell’attore protagonista Nicolas Cage e della quale è da pochissimo uscito il trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di The Retirement Plan

The Retirement Plan è un film diretto da Tim Brown. In passato produttore esecutivo di pellicole come ad esempio Vampire Dog, Bite o anche Antisocial 2, Brown ha poi avuto occasione di dirigere l’horror del 2017 Devil in the dark.

Attore protagonista è Nicolas Cage. Apparso in carriera in un infinito numero di film, Cage è ricordato tra le altre cose soprattutto per le sue interpretazioni in Face/Off – Due facce di un assassino, Fuori in 60 secondi, Ghost Rider, Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans o anche Via da Las Vegas, film che l’ha portato ad aggiudicarsi il Premio Oscar per il miglior attore protagonista nel 1996 prima di una seconda candidatura ottenuta nel 2003 per Il ladro di orchidee.

Tra gli ultimi lavori cui ha preso parte Nicolas Cage vi sono poi da ricordare Il Colore venuto dallo spazio del 2019 tratto dall’opera di Lovecraft o anche Il talento di Mr. C del 2022 senza dimenticare ovviamente l’ultimissimo Renfield, pellicola che lo vede nei panni del Conte Dracula.

Oltre a Nicolas Cage, nel cast di The Retirement Plan vi sono anche Ashley Greene, Thalia Campbell, Ron Perlman, Jackie Earle Haley ed Ernie Hudson, celebre per il ruolo di Winston Zeddemore nella serie di Ghostbusters oltre che per quello di Darryl Albrecht ne Il Corvo.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di The Retirement Plan.

La trama di The Retirement Plan

The Retirement Plan è un film che potrebbe essere inserito all’intero del genere commedia d’azione. Al centro della trama vi sono una donna di nome Ashley (Ashley Greene) e sua figlia piccola Sarah (Thalia Campbell), che si ritrovano coinvolte in un pericoloso giro criminale che mette seriamente a rischio le loro vite.

A questo punto entra in gioco il personaggio interpretato da Nicolas Cage, ovvero il padre di Ashley. La donna chiede infatti aiuto al padre Matt, in quel momento felicemente in pensione alle isole Cayman. I protagonisti vengono però rintracciati molto presto dal boss criminale Donnie (Jackie Earle Haley) e dal suo braccio destro Bobo (Ron Perlman). Nel corso della fuga da questi pericolosi individui per cercare di mettere in salvo le proprie vite, Ashley avrà modo di venire a conoscenza più nel dettaglio del passato segreto del padre.