Ghostbusters Afterlife 2: Sony posticipa il sequel al 2024

Sony ha deciso di rimandare al 2024 il sequel del film del 2021.

Ghostbusters Afterlife 2, sequel del film del 2021, è stato posticipato da Sony al 2024.

Per il sequel di Ghostbusters Afterlife, film arrivato nelle sale italiane con il titolo di Ghostbusters Legacy, bisognerà attendere il 2024. A prendere la decisione di posticipare l’uscita della pellicola è stata Sony, una scelta che ha riguardato anche altri film come ad esempio Kraven Il Cacciatore.

Ghostbusters Afterlife 2 rimandato al 2024

Il sequel di Ghostbusters Afterlife del 2021 diretto da Jason Reitman arriverà dunque nel 2024. Come era già stato anticipato qualche giorno fa dal The Hollywood Reporter, il nuovo capitolo della celebre serie cinematografica dedicata ai cacciatori di fantasmi farà il suo arrivo sul grande schermo non più il 20 dicembre del 2023 ma il 29 marzo dell’anno successivo.

La stessa identica sorte è però toccata anche ad altri film della Sony. A causa principalmente degli scioperi in corso ad Hollywood, a subire un rinvio a data da destinarsi è stato anche Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, sequel diretto del recente Spider-Man: Across the Spider-Verse la cui uscita era prevista inizialmente proprio per il 29 marzo 2024. Altre pellicole ad essere stata rinviate sono anche Kraven Il Cacciatore, posticipato dal 6 ottobre 2023 al 30 agosto 2024, e Karate Kid, spostato dal 7 giugno al 13 dicembre 2024, mentre Bad Boys 4 e Venom 3 usciranno rispettivamente il 14 giugno e il 12 luglio 2024.

Ghostbusters Afterlife 2: le precedenti voci sul rinvio

Il rinvio al 2024 di Ghostbusters Afterlife 2 non rappresenta però in fondo un’enorme sorpresa. Ernie Hudson, attore statunitense noto per l’interpretazione all’interno del franchise del personaggio di Winston Zeddemore, aveva già accennato di recente ad un possibile spostamento della data di uscita del sequel del film del 2021. Queste alcune precedenti dichiarazioni di Hudson a Screen Rant:

“Ovviamente ora sono alle prese con il lavoro di montaggio e con tutte le altre cose. Per l’uscita ho sentito alcune voci che parlavano della fine dell’anno o forse anche per la primavera del prossimo anno. Non so cosa faranno gli studi ma le riprese sono finite. I lavori sono stati un po’ difficili per via di tutto quello che sta succedendo e con lo sciopero degli sceneggiatori“.

Per potersi godere al cinema Ghostbusters Afterlife 2 bisognerà dunque attendere ancora otto mesi. Il sequel del capitolo del 2021 è diretto da Gil Kenan, con la sceneggiatura che è invece opera dello stesso Kenan in collaborazione con Jason Reitman. Si tratta, nel complesso, del quinto film totale della saga dopo i primi due storici Ghostbusters del 1984 e del 1989 e dopo Ghostbusters e Ghostbusters Afterlife usciti invece rispettivamente nel 2016 e nel 2021.